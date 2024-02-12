مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطيرة بمعارك جنوبي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي،ان الضابطين قتلا بمعارك جنوب قطاع غزة بقصف مضاد للدبابات. كما أصيب ضابطان آخران وجندي من وحدة ماجلان بجروح خطيرة .
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في الـ27 من تشرين الأول الماضي إلى 229، ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 566.
وفي ذات السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي "يعاني من وضع صعب في خانيونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا"، حيث أعلنت هيئة البث الاسرائيلية فجر اليوم عن وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت الهيئةبأن الجيش يعاني من وضع صعب في خانيونس والكمين كبير جدا وتتم متابعته، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر في وقت لاحق اليوم تفاصيل الحدث.
كما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أخرى بأن الحدث الأمني وقع بمناطق شرق خانيونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
12/02/2024 09:30:24
MENAFN12022024000117011021ID1107840284
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