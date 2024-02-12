مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطيرة بمعارك جنوبي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين وجندي بجروح خطيرة، في معارك جنوب قطاع غزة.

وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي،ان الضابطين قتلا بمعارك جنوب قطاع غزة بقصف مضاد للدبابات. كما أصيب ضابطان آخران وجندي من وحدة ماجلان بجروح خطيرة .

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في الـ27 من تشرين الأول الماضي إلى 229، ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 566.

وفي ذات السياق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي "يعاني من وضع صعب في خانيونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا"، حيث أعلنت هيئة البث الاسرائيلية فجر اليوم عن وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت الهيئةبأن الجيش يعاني من وضع صعب في خانيونس والكمين كبير جدا وتتم متابعته، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر في وقت لاحق اليوم تفاصيل الحدث.

كما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أخرى بأن الحدث الأمني وقع بمناطق شرق خانيونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

12/02/2024 09:30:24