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100 شهيد بقصف اسرائيلي مكثف على رفح

2/12/2024 4:28:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 شباط (بترا) - استشهد نحو مئة فلسطيني وأصيب مئات آخرون معظمهم من الأطفال والنساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، في قصف اسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، طالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال.
وقال مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص إن اعدادا كبيرة من الجرحى وصلت المستشفى في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال.
وأضافت مصادر فلسطينية ان طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تؤوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف من قبل بوارج حربية على مدينة رفح.
ومن بين المساجد المستهدفة، مسجد الرحمة في الشابورة، ومسجد الهدى في مخيم يبنا اللذين يؤويان عشرات النازحين في رفح، الى جانب أكثر من 14 منزلا مأهولا،
كما طال القصف والغارات الاسرائيلية مناطق قريبة من الحدود مع مصر.
وأشارت المصادر الى أن مركبات مدنية تقل شهداء ومصابين وصلت إلى المستشفى الكويتي في رفح، وسط نزوح المئات للمستشفى هربا من القصف على المدينة.
كما استشهد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا، في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، حيث أفادت مصادر صحية، بوصول جثامين 10 شهداء بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف منزل بمنطقة البروك.
كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، الليلة الماضية، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوب القطاع المحاصر.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 129، برا وبحرا وجوا، مخلفا في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28176 شهيدا و67784 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
12/02/2024 09:12:58

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