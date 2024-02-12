المؤلف الموسيقى محمد نزيه: حقوق الملكية للمؤلفين الموسيقيين ضائعة

MENAFN - Youm7) حل المؤلف الموسيقىمحمد نزيه ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون "اليوم السابع" الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله.

وفي لقائه تحدث نزيه عن علاقته

بشقيقه الأكبر الموسيقار هشام نزيه وكيف كان دائمًا منذ بدايه مشواره مساندًا له في عالم الموسيقى لافتًا إلى أنه يعتبره الأخ والأب والقائد والمثل الأعلى، كما تحدث نزيه عن ضياع الحقوق الملكية للموزعين والمؤلفين الموسيقين.





محمد نزيه

وتطرق أيضًا لكواليس أعماله الموسيقية والمسلسلات التي صنع موسيقاها التصويرية وكشف عن أنه في بدايه مشواره عمل في فرقة الفنان عزب شو كعازف متطرقاً إلى الصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني، كما تحدث عن محطات مهمة مر بها في مشواره الفني، وخطته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن

محمد نزيه هو الشقيق الأصغر للموسيقار هشام نزيه وتخرج في كلية التربية النوعية قسم موسيقى سنة ١٩٩٨، واحترف بعدها عزف الموسيقي مع عدة فرق موسيقية،

كما درس هندسة الصوت، ومن أعماله الموسيقى التصويرية لفيلم " تيته رهيبة " للنجم محمد هنيدى

وفيلم " اتش دبور " وفيلم " لحم غزال.



