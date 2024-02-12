مارتن سكورسيزي يتحدث عن Killers Of The Flower Moon بعد فوزه بجائزة DGA

MENAFN - Youm7) قدم المخرج العالمي مارتن سكورسيز ، الشكر لقبيلة الأمريكان الأصليين – The Osage Nation، لدورهم الجوهري في صناعة فيلم Killers Of The Flower Moon ونجاحه وتحقيقه للجوائز ومنافسته الشرسة في سباق الأوسكار المقبل.

ونقلت صحيفة فاريتي، تصريحات سكورسيزي بعد حصوله على الميدالية الذهبية من DGA وهو التكريم الذي حصل عليه الخمسة المرشحين للأفلام الطويلة في السباق، وقال "شكراً لطاقم الممثلين وطاقم العمل وشركة Apple على دعمهم في صنع Killers of the Flower Moon"، مضيفاً "لولاهم لن تكون الصورة التي تراها اليوم".

وتابع سكورسيزي: "في المقام الأول، يجب أن أواصل شكر Osage Nation نفسها، لقد خرجت لمقابلتهم قبل ظهور فيروس كوفيد، بضع مرات فقط، وتعرفت عليهم قليلاً، وأدركت أنه كان على تغيير النص بالكامل"، مضيفاً "بدون قبيلة الأمريكيين الأصليين، أمام الكاميرا وخلف الكاميرات، بالتأكيد لن تكون هذه هي الصورة التي تراها اليوم".

فيلم Killers of the Flower Moon مستوحى من جرائم القتل المنهجية الواقعية لأعضاء من قبيلة Osage Nation الغنية بالنفط من أجل أموالهم، بطولة ليلي جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار في دور مولي بوركهارت وليوناردو دي كابريو في دور زوجها المخادع "إرنست".