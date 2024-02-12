مارتن سكورسيزي يتحدث عن Killers Of The Flower Moon بعد فوزه بجائزة DGA

(MENAFN
- Youm7) قدم المخرج العالمي مارتن سكورسيز ، الشكر لقبيلة الأمريكان الأصليين – The Osage Nation، لدورهم الجوهري في صناعة فيلم Killers Of The Flower Moon ونجاحه وتحقيقه للجوائز ومنافسته الشرسة في سباق الأوسكار المقبل.
ونقلت صحيفة فاريتي، تصريحات سكورسيزي بعد حصوله على الميدالية الذهبية من DGA وهو التكريم الذي حصل عليه الخمسة المرشحين للأفلام الطويلة في السباق، وقال "شكراً لطاقم الممثلين وطاقم العمل وشركة Apple على دعمهم في صنع Killers of the Flower Moon"، مضيفاً "لولاهم لن تكون الصورة التي تراها اليوم".
وتابع سكورسيزي: "في المقام الأول، يجب أن أواصل شكر Osage Nation نفسها، لقد خرجت لمقابلتهم قبل ظهور فيروس كوفيد، بضع مرات فقط، وتعرفت عليهم قليلاً، وأدركت أنه كان على تغيير النص بالكامل"، مضيفاً "بدون قبيلة الأمريكيين الأصليين، أمام الكاميرا وخلف الكاميرات، بالتأكيد لن تكون هذه هي الصورة التي تراها اليوم".
فيلم Killers of the Flower Moon مستوحى من جرائم القتل المنهجية الواقعية لأعضاء من قبيلة Osage Nation الغنية بالنفط من أجل أموالهم، بطولة ليلي جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار في دور مولي بوركهارت وليوناردو دي كابريو في دور زوجها المخادع "إرنست".
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