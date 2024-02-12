لم يكن الخيار الأول.. كيليان مورفى يفجر مفاجأة عن Peaky Blinders

MENAFN - Youm7) فجر النجم العالمي كيليان مورفي ، صاحب شخصية "تومي شيلبي" في سلسلة الدراما والجريمة Peaky Blinders، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف عن كواليس اختياره لأداء شخصية رجل العصابات في برمنجهام من قبل المخرج والكاتب الشهير ستيفن نايت.

وأكد "مورفي" صاحب الـ 50 عامًا، والأقرب لحصد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلمه الأخير Oppenheimer، انه لم يكن الخيار الأول للكاتب البريطاني ستيفن نايت لأداء شخصية رجل العصابات الشهير، مضيفاً في مقابلته مع برنامج

إذاعي عبر

BBC: "لم أكن الخيار الواضح جسديًا، لا أعرف إذا كنت قد أقنعت ستيفن في الاجتماع، ولكن يبدو أنني أرسلت له بعد ذلك رسالة نصية تقول: "تذكر، أنا ممثل"، وأنا أؤمن بذلك، أعتقد أنه من واجبنا كممثلين أن نتحول إلى ما يتطلب منا الدور".

وانهي شيلبي وعائلته من رجال العصابات مسيرتهم في برمنجهام بعد ستة مواسم في عام 2022، وسرعان ما ابدي مورفي أنه لا يزال منفتحًا على لعب الدور مرة أخرى: "إذا كان هناك المزيد من القصة لنرويها، وإذا قدم ستيفن نايت نصًا كما أعلم أنه يستطيع ذلك، إذن سأكون هناك".

وعن تصوير فيلمه الاخير Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، قال مورفي : "أدركت أن التصوير سيكون في النهاية توليفة من السيناريو، وكل الأشياء التي كنت أستوعبها عنه"، مضيفاً إنه تعلم الاستمتاع بموسم الجوائز، وهو أمر لم يشعر به دائمًا في الماضي.