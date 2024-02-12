لم يكن الخيار الأول.. كيليان مورفى يفجر مفاجأة عن Peaky Blinders

(MENAFN
- Youm7) فجر النجم العالمي كيليان مورفي ، صاحب شخصية "تومي شيلبي" في سلسلة الدراما والجريمة Peaky Blinders، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف عن كواليس اختياره لأداء شخصية رجل العصابات في برمنجهام من قبل المخرج والكاتب الشهير ستيفن نايت.
وأكد "مورفي" صاحب الـ 50 عامًا، والأقرب لحصد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلمه الأخير Oppenheimer، انه لم يكن الخيار الأول للكاتب البريطاني ستيفن نايت لأداء شخصية رجل العصابات الشهير، مضيفاً في مقابلته مع برنامج
إذاعي عبر
BBC: "لم أكن الخيار الواضح جسديًا، لا أعرف إذا كنت قد أقنعت ستيفن في الاجتماع، ولكن يبدو أنني أرسلت له بعد ذلك رسالة نصية تقول: "تذكر، أنا ممثل"، وأنا أؤمن بذلك، أعتقد أنه من واجبنا كممثلين أن نتحول إلى ما يتطلب منا الدور".
وانهي شيلبي وعائلته من رجال العصابات مسيرتهم في برمنجهام بعد ستة مواسم في عام 2022، وسرعان ما ابدي مورفي أنه لا يزال منفتحًا على لعب الدور مرة أخرى: "إذا كان هناك المزيد من القصة لنرويها، وإذا قدم ستيفن نايت نصًا كما أعلم أنه يستطيع ذلك، إذن سأكون هناك".
وعن تصوير فيلمه الاخير Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، قال مورفي : "أدركت أن التصوير سيكون في النهاية توليفة من السيناريو، وكل الأشياء التي كنت أستوعبها عنه"، مضيفاً إنه تعلم الاستمتاع بموسم الجوائز، وهو أمر لم يشعر به دائمًا في الماضي.
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