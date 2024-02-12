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يوسف منصور لـملوك الترند: أقدم أول مرة أكشن صح فى فيلمى الجديد

2/12/2024 4:28:18 AM
(MENAFN- Youm7) حل الفنان يوسف منصور ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون "اليوم السابع" ويقدمه عادل عبد الله، وفى لقائه كشف منصور عن فيلمه الجديد الذى يقوم بتحضيره حاليًا وقال إن أبطاله من الوجوه الجديدة مع إمكانية الاستعانة ببعض الوجوه الحالية، مشيرا إلى أنه سوف يتجه إلى مشاهد الأكشن قائلاً: "سأقدم اكشن صح لأول مرة فى مسيرتى".

وفى لقائه تحدث النجم يوسف منصور عن أفلامه السابقة التي شارك فيها من قبل، لافتًا إلى أنه لو الزمن عاد به مرة أخرى سيقوم بعمل أفلام حقيقية يستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة في التصوير والمونتاج، وتحدث في حواره عن علاقته ببناته وأحفاده، مضيفا: أنه يعشق مصر وترابها وأنه من شبرا مصر ويفتخر أنه منها ودائمًا يذهب إلى هناك لاسترجاع ذكرياته وسط أصدقائه القدامى".

وفى حواره كشف منصور عن العديد من أسراره وذكرياته ورأيه فى الانتقادات التى كان يتعرض لها أثناء عرض أفلامه وكما تحدث عن تجرته مع مرض السرطان وكيف انتصر عليه وما هو جديده خلال الفترة المقبلة ورأيه فى سينما هذا العصر.







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