يوسف منصور لـملوك الترند: أقدم أول مرة أكشن صح فى فيلمى الجديد

(MENAFN
- Youm7) حل الفنان يوسف منصور ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون "اليوم السابع" ويقدمه عادل عبد الله، وفى لقائه كشف منصور عن فيلمه الجديد الذى يقوم بتحضيره حاليًا وقال إن أبطاله من الوجوه الجديدة مع إمكانية الاستعانة ببعض الوجوه الحالية، مشيرا إلى أنه سوف يتجه إلى مشاهد الأكشن قائلاً: "سأقدم اكشن صح لأول مرة فى مسيرتى".
وفى لقائه تحدث النجم يوسف منصور عن أفلامه السابقة التي شارك فيها من قبل، لافتًا إلى أنه لو الزمن عاد به مرة أخرى سيقوم بعمل أفلام حقيقية يستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة في التصوير والمونتاج، وتحدث في حواره عن علاقته ببناته وأحفاده، مضيفا: أنه يعشق مصر وترابها وأنه من شبرا مصر ويفتخر أنه منها ودائمًا يذهب إلى هناك لاسترجاع ذكرياته وسط أصدقائه القدامى".
وفى حواره كشف منصور عن العديد من أسراره وذكرياته ورأيه فى الانتقادات التى كان يتعرض لها أثناء عرض أفلامه وكما تحدث عن تجرته مع مرض السرطان وكيف انتصر عليه وما هو جديده خلال الفترة المقبلة ورأيه فى سينما هذا العصر.
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