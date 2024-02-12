طريقة عمل تورتة الكريز.. جربيها في عيد الحب

MENAFN - Youm7) مع اقتراب عيد الحب نبحث دائمًا على الطرق المختلفة للأكلات والحلويات لتقديمها لشريك حياتك وأسرتك في عيد الحب، وفى السطور التالية نقدم لك أسهل طريقة لتورتة الكيرز المناسبة في عيد الحب، وذلك وفقًا لما ذكره موقعmarthastewart

مكونات العجينة

1⁄22 كوب دقيق متعدد الأغراض

1⁄3 كوب سكر

1 رشة ملح

1 كوب (2 إصبع) من الزبدة غير المملحة، مقطعة إلى قطع

1⁄4 كوب ماء مثلج

3 صفار بيض كبير الحجم ، مخفوق قليلاً

مكونات كريمة التورتة

1ك دقيق لجميع الأغراض، لسطح العمل

نصف كوب سكر

1⁄4 كوب نشا الذرة

رشة من الملح الخشن

2 كوب حليب كامل الدسم

4 صفار بيض كبيرة

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا النقية

5 ملاعق صغيرة من مشروب الكرز

نصف كوب من الكريمة الثقيلة الباردة، المخفوقة

1⁄2 3أكواب من كرز الطازج، مقسم إلى نصفين ومنزوع النوى

ربع كوب من مربى الكرز المصفى

طريقة تحضير العجين

ضعى الدقيق والسكر والملح في وعاء معالج الطعام نخفق الجميع ونضيف الزبدة ونخلطه لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.

ضيفى ربع كوب من الماء المثلج و يضاف صفار البيض ويخفق حتى تتماسك العجينة معًا دون أن تكون مبللة أو لزجة، لمدة 30 ثانية تقريبًا اختبري العجينة عن طريق ضغط كمية صغيرة معًا إذا كان متفتتًا، أضيفي المزيد من الماء المثلج.

قسمي العجينة إلى نصفين، وشكليها نشكلها على شكل أقراص، ثم نغلفها بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

طريقة التحضير التورتة

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية. افردي العجينة في القالب أو صينية ورشيها بقليل من الدقيق وضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة .

اخفقي السكر ونشا الذرة والملح في قدر متوسطة الحجم. اخفقي الحليب وصفار البيض معًا في كوب قياس زجاجي أضيفي خليط الحليب إلى القدر، مع الزبدة.

يطهى على نار متوسطة حتى يغلي الخليط. ودعيها تغلي لمدة دقيقة واحدة واضيفي الفانيلا.

تصفّى كريمة المعجنات من خلال منخل شبكي ناعم في وعاء وتضاف إليها على الفور 4 ملاعق صغيرة من مشروب الكرز.

غطيها بغطاء بلاستيكي، واضغطيها مباشرة على سطح كريمة المعجنات لمنع تكون القشرة. ضعيها في الثلاجة حتى تبرد، لمدة ساعتين على الأقل أو حتى يومين. قبل الاستخدام مباشرة، اخفقيها حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الكريمة المخفوقة إلى كريمة المعجنات المبردة ثم انقليها إلى قشرة التارت المبردة. من الخارج إلى الداخل، قومي برص ألواح الكرز في دوائر متحدة المركز لتغطيتها بالكامل.

ضعي الكرز مقطعًا بحيث يكون الجانب لأعلى للحصول على تورتة جذابة وذات أبعاد.











