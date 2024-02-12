طريقة عمل تورتة الكريز.. جربيها في عيد الحب

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- Youm7) مع اقتراب عيد الحب نبحث دائمًا على الطرق المختلفة للأكلات والحلويات لتقديمها لشريك حياتك وأسرتك في عيد الحب، وفى السطور التالية نقدم لك أسهل طريقة لتورتة الكيرز المناسبة في عيد الحب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع
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مكونات العجينة
1⁄22 كوب دقيق متعدد الأغراض
1⁄3 كوب سكر
1 رشة ملح
1 كوب (2 إصبع) من الزبدة غير المملحة، مقطعة إلى قطع
1⁄4 كوب ماء مثلج
3 صفار بيض كبير الحجم ، مخفوق قليلاً
مكونات كريمة التورتة
1ك دقيق لجميع الأغراض، لسطح العمل
نصف كوب سكر
1⁄4 كوب نشا الذرة
رشة من الملح الخشن
2 كوب حليب كامل الدسم
4 صفار بيض كبيرة
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا النقية
5 ملاعق صغيرة من مشروب الكرز
نصف كوب من الكريمة الثقيلة الباردة، المخفوقة
1⁄2 3أكواب من كرز الطازج، مقسم إلى نصفين ومنزوع النوى
ربع كوب من مربى الكرز المصفى
طريقة تحضير العجين
ضعى الدقيق والسكر والملح في وعاء معالج الطعام نخفق الجميع ونضيف الزبدة ونخلطه لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.
ضيفى ربع كوب من الماء المثلج و يضاف صفار البيض ويخفق حتى تتماسك العجينة معًا دون أن تكون مبللة أو لزجة، لمدة 30 ثانية تقريبًا اختبري العجينة عن طريق ضغط كمية صغيرة معًا إذا كان متفتتًا، أضيفي المزيد من الماء المثلج.
قسمي العجينة إلى نصفين، وشكليها نشكلها على شكل أقراص، ثم نغلفها بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
طريقة التحضير التورتة
سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية. افردي العجينة في القالب أو صينية ورشيها بقليل من الدقيق وضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة .
اخفقي السكر ونشا الذرة والملح في قدر متوسطة الحجم. اخفقي الحليب وصفار البيض معًا في كوب قياس زجاجي أضيفي خليط الحليب إلى القدر، مع الزبدة.
يطهى على نار متوسطة حتى يغلي الخليط. ودعيها تغلي لمدة دقيقة واحدة واضيفي الفانيلا.
تصفّى كريمة المعجنات من خلال منخل شبكي ناعم في وعاء وتضاف إليها على الفور 4 ملاعق صغيرة من مشروب الكرز.
غطيها بغطاء بلاستيكي، واضغطيها مباشرة على سطح كريمة المعجنات لمنع تكون القشرة. ضعيها في الثلاجة حتى تبرد، لمدة ساعتين على الأقل أو حتى يومين. قبل الاستخدام مباشرة، اخفقيها حتى تصبح ناعمة.
أضيفي الكريمة المخفوقة إلى كريمة المعجنات المبردة ثم انقليها إلى قشرة التارت المبردة. من الخارج إلى الداخل، قومي برص ألواح الكرز في دوائر متحدة المركز لتغطيتها بالكامل.
ضعي الكرز مقطعًا بحيث يكون الجانب لأعلى للحصول على تورتة جذابة وذات أبعاد.
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