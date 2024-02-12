صبحي عشق بلاد النوبة فحول بيته لمتحف لتوثيق تراثها وتاريخها

MENAFN - Youm7) تتمتعبلاد النوبةبثراء ثقافي وتراثي مثير للاهتمام، وانعكست جغرافيتها المميزة على تراثها وعلى أبنائها، فبموقعها على ضفاف نهر النيل اتخذت من انسيابه الروح الهادئة والبساطة والنقاء، وترك جمال النيل على وجوه أبنائها ابتسامة جذابة في وجه أسمر بشوش.

واكتسب أهل النوبة من النيل العظيم، الكرم العطاء والجود، كما هو من قديم الأزل، ولهذه الخصوصية لبلاد النوبة، وحرص

محمد صبحى الذي يعمل مرشدًا سياحيًا ومؤرخا لتراث بلاد النوبة على توثيق كل ما يخص مسقط رأسه في متحف أقامه بالجهود الذاتية في بيته.



محمد صبحى

ويقع المتحف على ضفاف النيل في جزيرة إلفنتين، وهي واحدة من جزر عِدة داخل مدينة أسوان جنوب مصر، واقتنى في هذا المتحف رموزًا تخص تراث النوبة الغني.

ويقول صبحى إن المتحف يجسد فيه كل المعلومات عن النوبة "تاريخها، جغرافيا، عاداتها، معتقداتها، حتى البيولوجي الخاص بها، حتى الحيوانات والطور والأسماك" وصنف المتحف من أهم وأول المزارات التي يأتي إليها السائحون في أسوان، فالجزيرة ما هي إلا قطعة أثرية كاملة، وتعبر من أغنى الأماكن في أسوان بالآثار.

اللغة النوبية

لبلاد النوبة حروف لغوية حيرت العالم، ويقول "صبحى": اللغة النوبية تخلف كليًا عن اللغة العربية، فمثلًا جملة كيف حالك؟ تنطق بالمصرى "إزيك" أما بالنوبى "فتقول: "مينى بو"، شعر "سِير" وبحبك "إيكادولي" وغيرها من الكلمات النوبية التي تجذبك حين تسمح حروفها.

النيل

اللغة النوبية تنطق وتكتب، هي مأخوذة من اللهجة القبطية، حيث أضاف النوبيون ثلاث أحرف من اللغة القبطية على اللغة النوبية القديمة، حتى أصبحت 26 حرف كتبت بها الراوية النوبية الحديثة، هذا كما ذكر المؤرخ محمد صبحى ابن جزيرة الفينتين.

سمك محنط من نهر النيل

وللمرأة أهمية قصوى أكثر من الرجل في بلاد النوبة، ويقول المؤرخ: في بلاد النوبة هجر الرجال من الجنوب وذهبوا إلى الشمال للبحث عن العمل، فكانت المرأة تقوم بكل الأنشطة من خبيز وعجين وطبخ للأولاد، ترسم البيوت بالألوان المبهجة. تجهز للأفراح وتهتم بالحنة فتعتقد أنها تطرد الرواح الشريرة، لذلك تجد المرأة النوبية تستخدم الحنة في كافة المناسبات والاحتفالات.

متحف إلفنتين

والمعتقدات الخاصة بأهل النوبة كثيرة ومختلفة منها معتقد الاحتفال بيوم عاشوراء، حيث يعتقد أهل النوبة أن هناك ملائكة طيبة تعيش في النيل فيقدمون لها البلح وطبق العاشوراء والأرز باللبن، مربة البلح، فيعتقدون أنها تهبهم الصحة والسعادة

والخصوبة والزواج.

مشغولات نوبية

ومن الأكلات النوبية "الأسلاد"، وهى من أشهر الأكلات، وتعد من لحم يتم "تحميره" بالتوابل والبهارات ويحتفظ به لمدة أسبوع، وهى وجبة شهية جدًا، وفتة "الجاكود" وهي مرقة الضأن مع الأرز والجبز الشمسى مضاف إليه الخضرة "الكسبرة والشمر" ويوضع الشوربة والبهارات، وهذه أكلة الأعياد.

المشنة النوبية







