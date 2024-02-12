والد ميجان ماركل: إنهاء النزاع وعودة ابنتى للعائلة المالكة يحتاج بعض الوقت

MENAFN - Youm7) ربما لا تزال ميجان ماركل بحاجة للوقت لإنهاء نزاعها مع العائلة المالكة، على الرغم من الأخبار المأساوية عن تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، فى الوقت الذى أرسل فيه توماس ماركل، والد دوقة ساسكس، تمنياته الطيبة للملك تشارلز بعدما أعلن قصر باكنجهام خبر تشخيص إصابته.

وفى حديثه عن صحة تشارلز، قال والد ميجان ماركل، لصحيفة "ديلي ميل"، "أريد أن أرسل أطيب تمنياتي للملك تشارلز، وآمل أن يتعافى قريبًا جدًا، أتمنى له كل التمنيات الطيبة في العالم".

كما شارك والد دوقة ساسكس برأيه بشأن سفر الأمير هارى إلى المملكة المتحدة لرؤية والده الملك تشارلز، وقال لـ GB News إنه "فى حين أن هارى قد يصلح الأمور مع العائلة المالكة، فإن ميجان ستحتاج لمزيد من الوقت"، موضحا "أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن من الوصول إلى هناك، لكن هذا هو الشيء الصحيح الذى يجب على هارى فعله."

الملك تشارلز والأمير هارى وميجان ماركل

وعلى جانب آخر، فإنه تحت عنوان "تشخيص الملك تشارلز بالسرطان يلقى بظلال من الشك على دوره المستقبلي"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية - فى وقت سابق - إن إعلان قصر باكنجهام

مرض الملك تشارلز

كان مفاجئًا، لاسيما بعدما ظهر الملك خارج عيادة خاصة، يوم الاثنين الماضى، إلى جانب الملكة كاميلا مبتسما فى رسالة مفادها أن الملك قوى وسيواصل مهامه رغم الانتكاسة الصحية.

وقبل ساعات من ذلك، نُقلت زوجة ابنه

الأميرة كيت ، أميرة ويلز، من المستشفى نفسه بعد إجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن، ولعدة أيام، تلاشت تكهنات وسائل الإعلام العالمية بشأن صحتهم - وصحة النظام الملكي ككل، لكن الإعلان المفاجئ، يوم الاثنين الماضى، عن

تشخيص إصابة تشارلز

بنوع من السرطان كان حتماً سبباً في إثارة حالة من الدهشة مرة أخرى ــ وسوف يثير مرة أخرى تساؤلات حول ما إذا كان من العدل أن نتوقع من رجل في منتصف السبعينيات من عمره أن يتولى مجموعة من الواجبات العامة، وفقا للصحيفة.

وبدأ الملك وظيفته الجديدة فى عمر يكون بعد التقاعد لمعظم الناس. بالنسبة للكثيرين، يبدو الأمر كما لو أن القدر قد وضع تحديًا آخر أمام حكم طال انتظاره، وقبل اثنين وسبعين عاماً، عندما توفي جده وأصبحت والدته

الملكة إليزابيث

ملكة، أصبح تشارلز وريثاً واضحاً في سن الثالثة، وحمل هذا اللقب لمدة 70 عامًا - أطول من أى شخص آخر.

تشارلز الثالث منذ توليه منصبه، أصبح ملكًا حذرًا إلى حد ما، حيث كان يعمل ضمن القيود الجديدة ولكنه لا يزال يجد طرقًا للتركيز على القضايا التي تهمه، مثل البيئة، وحتى الآن يبدو أن عامة الناس قد انجذبوا إليه، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن أكثر من 50% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنه كان يقوم بعمل جيد، في حين قال 9% فقط إنه كان يقوم بعمل سيئ.

لقد كان يترك بصمته كملك ببطء ولكن بثبات، لكن تشخيصه الشهر الماضى بالبروستاتا المتضخمة، والآن هذا الإعلان، سيثير تساؤلات حول كيفية لعب هذا الدور في المستقبل.