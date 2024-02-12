لو وجهك مستدير أو بيضاوي أو على شكل قلب.. أبرز تسريحات تناسبه

MENAFN - Youm7) قد يكون الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر دون تحديد تسريحة الشعر أمرًا مرهقًا، كما أن العثور على أفضلتسريحاتالشعر المناسبة لشكل وجهك يتطلب بعض العمل الجاد، إلا أن بعض المصممين يتفقون على أن بعض القصات تجعل تسريحات الشعر أكثر جاذبيةوتتناسب مع طبيعة الشكل العام للوجه، لذانستعرضخلال السطور التالية أبرز تسريحات الشعر التي تتناسب مع الشكل البيضاوي والمستدير وشكل القلب للوجهوفقًا لما جاء في موقع" glamour"

أفضل قصة شعر للوجوه المستديرة:

تقول "جنيفر كوراب" مصممة أزياء المشاهي ومصممة الألوان :"يمل الوجوه المستديرة إلى أن يكون لها خدود أوسع وذقن مستديرة " لذا من الأفضل اختيار تسريحات الشعر ذات الطول والحجم في الأعلى، مثل الغرة الجانبية أو قصة عابثه متعددة الطبقات. " أو يمكنك الجمع بين الإثنين.

تسريحات للشعر لأصحاب الوجة المستديرأفضل قصة شعر للوجه البيضاوي:

يتمتع الأشخاص ذوو أشكال الوجه البيضاوية بنسب متوازنة ويمكنهم تنفيذ العديد من قصات الشعر" ، مشيرًا على وجه التحديد إلى قصات الشعر ذات الطبقات الطويلة، مثل قصة الفراشة، كخيار شائع لشكل الوجه البيضاوي أو

يمكن أن يختاروا

قصات الشعر المتطايرة أو رفع الشعر للأعلى لذا فإن الشعر للأعلى وللخارج هو أفضل فكرة.

أفضل قصة شعر للوجوه البيضاويةوجه بيضاوي أفضل قصة شعر للوجوه على شكل قلب:

يعتبر أصحاب الوجوه على شكل قلب أو الوجوه الطويلة لحسن الحظ، هذه التسريحة ليست من النوع الذي يجب عليك الذهاب إلى الصالون من أجله، فقط قومي بتقسيم شعرك بشكل مستقيم إلى المنتصف باستخدام مشط صغير

تسريحات سعر للوجه القلب