لو وجهك مستدير أو بيضاوي أو على شكل قلب.. أبرز تسريحات تناسبه

(MENAFN
- Youm7) قد يكون الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر دون تحديد تسريحة الشعر أمرًا مرهقًا، كما أن العثور على أفضل
تسريحات
الشعر المناسبة لشكل وجهك يتطلب بعض العمل الجاد، إلا أن بعض المصممين يتفقون على أن بعض القصات تجعل تسريحات الشعر أكثر جاذبية
وتتناسب مع طبيعة الشكل العام للوجه، لذا
نستعرض
خلال السطور التالية أبرز تسريحات الشعر التي تتناسب مع الشكل البيضاوي والمستدير وشكل القلب للوجه
وفقًا لما جاء في موقع" glamour"
أفضل قصة شعر للوجوه المستديرة:
تقول "جنيفر كوراب" مصممة أزياء المشاهي ومصممة الألوان :"يمل الوجوه المستديرة إلى أن يكون لها خدود أوسع وذقن مستديرة " لذا من الأفضل اختيار تسريحات الشعر ذات الطول والحجم في الأعلى، مثل الغرة الجانبية أو قصة عابثه متعددة الطبقات. " أو يمكنك الجمع بين الإثنين.
تسريحات للشعر لأصحاب الوجة المستدير
أفضل قصة شعر للوجه البيضاوي:
يتمتع الأشخاص ذوو أشكال الوجه البيضاوية بنسب متوازنة ويمكنهم تنفيذ العديد من قصات الشعر" ، مشيرًا على وجه التحديد إلى قصات الشعر ذات الطبقات الطويلة، مثل قصة الفراشة، كخيار شائع لشكل الوجه البيضاوي أو
يمكن أن يختاروا
قصات الشعر المتطايرة أو رفع الشعر للأعلى لذا فإن الشعر للأعلى وللخارج هو أفضل فكرة.
أفضل قصة شعر للوجوه البيضاوية
وجه بيضاوي أفضل قصة شعر للوجوه على شكل قلب:
يعتبر أصحاب الوجوه على شكل قلب أو الوجوه الطويلة لحسن الحظ، هذه التسريحة ليست من النوع الذي يجب عليك الذهاب إلى الصالون من أجله، فقط قومي بتقسيم شعرك بشكل مستقيم إلى المنتصف باستخدام مشط صغير
تسريحات سعر للوجه القلب
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