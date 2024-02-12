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وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم

2/12/2024 4:28:05 AM
(MENAFN- Youm7) يتوجه بعد قليل
الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتفقد عدد من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، وأبراج الداون تاون، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، ومشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، والحى اللاتينى، وغيرها من المشروعات التنموية بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



كان قد استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، يرافقهم ممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، وشركة "ديلويت" الممثل المصري للمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.
















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