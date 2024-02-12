وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم

(MENAFN
- Youm7) يتوجه بعد قليل
الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتفقد عدد من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، وأبراج الداون تاون، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، ومشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، والحى اللاتينى، وغيرها من المشروعات التنموية بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كان قد استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، يرافقهم ممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، وشركة "ديلويت" الممثل المصري للمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.
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