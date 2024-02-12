كيف تعلمت الروبوتات الكتابة؟.. الذكاء الاصطناعى إنساني بشكل غير قابل للاختزال

MENAFN - Youm7) يُظهر كتاب "النظرية الأدبية للروبوتات" ، بقلم الأمريكي دينيس يي تينين، مهندس البرمجيات الذي تحول إلى أستاذ الأدب، كيف أن "الذكاء" الاصطناعي هو إنساني بشكل غير قابل للاختزال.

يرسم تينين روابط بين روبوتات الدردشة الحديثة، ومولدات حبكات الخيال العلمي، والقواميس القديمة، وعجلات نبوءات القرون الوسطى ويجادل بأن المتفائلون أصحاب صيحات (الروبوتات ستنقذنا!) والمتشائمين أصحاب صيحات (الروبوتات ستدمرنا!) مخطئون.

يقول :"سيكون هناك دائمًا جانب إنساني غير قابل للاختزال في اللغة والتعلم، وهو جوهر حاسم للمعنى الذي لا ينبثق من بناء الجملة فحسب، بل من التجربة وبدونها، تحصل على ثرثرة الببغاوات، التي، وفقًا لديكارت في كتابه «الوساطات»، تتكرر دون فهم، كما يكتب تينين.

ويضيف: أصبحت الآلات أقوى وأكثر ذكاءً، لكننا لا نزال نقرر ما هو ذو معنى. لقد كتب الإنسان هذا الكتاب، وعلى الرغم من الروبوتات الموجودة في العنوان، إلا أنها مخصصة للبشر الآخرين ليقرأوها".

ويروي تينين قصصًا، بدءًا من العالم العربي ابن خلدون في القرن الرابع عشر، الذي سجل استخدام عجلة النبوة، وانتهاءً بفصل عن عالم الرياضيات الروسي في القرن العشرين أندريه ماركوف، الذي قام بتحليل احتمالات تسلسل الحروف وعمل مثل "يوجين أونجين" لبوشكين الذى يعد لبنة أساسية في الذكاء الاصطناعي التوليدي متطرقا إلى الحواجز التكنولوجية التي أعاقت النماذج السابقة لتعلم الكمبيوتر، قبل أن تصبح "القوة المطلوبة لمعالجة معظم ما ينشر باللغة الإنجليزية" متاحة بسهولة.

يذكر أن تينين هو أستاذ اللغة الإنجليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا، وهو مهندس برمجيات في مايكروسوفت يستخدم مجموعات مهاراته المتباينة في كتاب مثير للدهشة حتى وهو يهرب أسئلة كبيرة حول الفن والذكاء والتكنولوجيا ومستقبل العمل.