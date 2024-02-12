نقراطيس أول مستعمرة يونانية قديمة في مصر.. كيف نشأت؟

MENAFN - Youm7) تعد مدينة نقراطيس أقد مستمرة يونانية قديمة في مصر حيث كانت بمثابة مركز الاتصال والتجارة بين الحضارتين اليونانية والمصرية، والتي تعنى القيادة البحرية باللغة اليونانية، وتعتبر مجطة تجارية كان لليونان حقوق تجارية حصرية فيها، وقد تم تأسيسها على يد تجار من ميليتس، وهي مدينة يونانية قديمة تقع على الساحل الغربي للأناضول، وسرعان ما استقر هناك اليونانيون من أجزاء أخرى من اليونان.

كانت نقراطيس نقطة اتصال وتبادل مهمة بين حضارات أفريقيا والشرق الأوسط وعالم البحر الأبيض المتوسط في فترة رئيسية من التاريخ ولعدة قرون، حيث كان للمدينة طابع هيليني شامل، مما يعني أنها لم يتم تأسيسها من قبل دولة مدينة يونانية واحدة، كما كانت المستعمرات اليونانية عادة، تم بناء الحرم الهيليني للمدينة من قبل ممثلي القبائل اليونانية الثلاث (الأيونيون، الدوريون، الإيوليون).

لوحة تظهر أبو الهول جالسًا تم العثور عليها في ناقراطيس





تاريخ مدينة ناقراطيس

تأسست المستوطنة اليونانية في عهد الأسرة المصرية السادسة والعشرين، وكانت قريبة من عاصمة الأسرة سايس، ويذكر هيرودوت في كتابه التاريخ أن أحمس الثاني أعطى ناقراطيس للمرتزقة اليونانيين في القرن السادس قبل الميلاد (570 قبل الميلاد)، ولكن هناك بعض الأدلة على أنها تأسست بالفعل في عهد إبسامتيك الأول.

وكان أماسيس جنرالًا متمردًا قاتل ضد الفرعون أبريس، قاد الفرعون جيشًا معظمه من المرتزقة اليونانيين الذين قاتلوا ببسالة لكنهم خسروا في النهاية، لذلك تولى أحمس السيطرة وأصبح فرعونًا.

وكتب هيرودوت: "كان أحمس منحازًا لليونانيين، ومن بين الخدمات الأخرى التي منحها لهم، أعطى لمن أحب أن يستقر في مصر مدينة ناقراطيس لإقامتهم"، وفي المقابل، سيحميه اليونانيون في حالة حدوث اضطرابات، خدم المرتزقة الفراعنة ومن ثم الحكام الفرس عندما كانت مصر تحت الحكم الفارسي.

وكان الرافد الكانوبي أحد الممرات المائية الرئيسية التي تربط وادي النيل بالبحر الأبيض المتوسط، ثم تطورت المستوطنة المبكرة إلى ميناء تجاري مزدحم وأصبحت مدينة تبادل المصريون البضائع مع اليونانيين ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى.

وسرعان ما أصبحت المستعمرة المكونة من التجار والمرتزقة اليونانيين مركزًا تجاريًا رئيسيًا لكل من اليونانيين والمصريين، حيث كان اليونانيون القدماء يرغبون دائمًا في الحصول على فرصة تجارية حصرية في مصر، وقد رأى المصريون القدماء أن ناقراطيس هي نقطة الوصل بين دلتا النيل وعالم البحر الأبيض المتوسط، كما أدى التعاون التجاري إلى إنشاء تحالف سياسي مع اليونان أيضًا، وكان ميناء ناقراطيس هو البحري الوحيد في مصر الذي كان لليونانيين الحق في استخدامه حتى الغزو الفارسي لمصر عام 525 قبل الميلاد.

سجل هيرودوت في كتابه اثنتي عشرة مدينة بحرية وتجارية يونانية كانت تابعة لناقراطيس، ومن بين هؤلاء الأيونيون من ساموس، وميليتوس، وخيوس، وتيوس، وفوكايا، وكلازوميناي، وكان هناك أيضًا الدوريون من رودس، وكنيدوس، وهاليكارناسوس، وفاسيليس، بالإضافة إلى الإيوليون من ميتيليني في ليسفوس، وشعب إيجينا، الجزيرة القريبة من أثينا.

ولم يقتصر التداول عبر نقراطيس على مصر واليونان، ووفقا لعلماء الآثار، امتدت التجارة إلى بلاد الشام وقبرص وبرقة وإيطاليا وفينيقيا.

ازدهرت نقراطيس خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، وأدى ازدهارها إلى إغراء المزيد من اليونانيين بالهجرة إلى مصر على أمل أن يصبحوا أثرياء من خلال التجارة، فكان العديد من اليونانيين الذين وصلوا إلى المستعمرة من البحارة والتجار الذين بقوا لفترة قصيرة فقط، وهاجر آخرون إلى المدينة الساحلية وبقوا هناك بشكل دائم.

حافظ اليونانيون القدماء في المدينة المصرية على هويتهم الثقافية، لكنهم في الوقت نفسه تزاوجوا مع المصريين وأصبحوا مثقفين في المجتمع المصري، وتعايشت أجيال من اليونانيين مع الكاريين والفينيقيين والمصريين في ناقراطيس عندما غزا الإسكندر الأكبر مصر عام 332 قبل الميلاد.

استمر استخدام المدينة كميناء تجاري خلال عهد الأسرة البطلمية ثم في مصر الرومانية، وظلت مهمة في العصر البيزنطي كنقطة اتصال تجارية وثقافية بين اليونان ومصر على الأقل حتى القرن السابع الميلادي.

كانت نقراطيس مركزًا تجاريًا متعدد الأعراق لما يقرب من 1200 عام ولعبت دورًا مهمًا في تاريخ مصر واليونان وقبرص وفينيقيا وبلاد فارس وروما.