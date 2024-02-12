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قطعة فريدة بالمتحف المصرى.. مقام الآلهة حتحور

2/12/2024 4:28:01 AM
(MENAFN- Youm7) يبرز بين مقتنيات المتحف المصر مقام الآلهة حتحور وهو من القطع الفريدة من نوعها وقد عثرت
البعثات الأثرية على ضريح وتمثال الآلهة حتحور أثناء حفائر إدوارد نافيل (1844-1926م) ضمن حفائر جمعية استكشاف مصر بالدير البحري، وتم بناء هذا الضريح في عهد الملك تحتمس الثالث (حوالي 1479- 1425 ق.م)، وأكملها ابنه الملك أمنحتب الثاني وكان مخصصاً لعبادة الإلهة حتحور (في شكلها الحيواني كالبقرة) التي ارتبطت بجبل طيبة الغربي الذي نحت فيه الضريح. وقد تم نحتها وكأن البقرة تخرج من الجبل الذي يمثل العالم السفلي.


بالإضافة إلى ذلك، تم نقش نباتات البردي بجوار أكتاف البقرة لتمثل مستنقعات ديتا مكان ميلاد حورس وتم تصوير الملك راكعًا أثناء الرضاعة من حتحور، وتم تصويره مرة أخرى أسفل ذقنها في وضع العبادة.

تعود القطع الأثرية إلى طيبة الغربية (الأقصر) منتصف الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1450-1400 قبل الميلاد) حفائر جمعية استكشاف مصر، 1906 وهى من الحجر الجيري الملون، بارتفاع 225 سم، وعرض 157 سم، وطول 404 سم، ويعرض هذا الضريح بالقاعة 12 الأرضية بالمتحف المصري.

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".


الضريح









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