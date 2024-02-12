أيام بيكاسو فى برشلونة.. خطى الفنان فى شبابه

MENAFN - Youm7) ولد الفنان الشهير بابلو بيكاس فى مالجا الإسبانية وقضى معظم حياته في فرنسا، ولكن يمكن القول إن برشلونة هى التي بدأت تطوره باعتباره الفنان الأكثر شهرة في القرن العشرين.

انتقلت العائلة إلى برشلونة عام 1895 عندما كان بيكاسو في الثالثة عشرة من عمره، وعاش ودرس هناك لمدة تسع سنوات قبل أن يتوجه إلى باريس عام 1904.

كان أول منزل لبيكاسو في المدينة في Porxos d'en Xifréوهو مبنى كبير بالقرب من الميناء والذي يضم أيضًا مطعما ويقع المبنى قرب مبنى البورصة القديم الذي كان موطنًا لمدرسة الفنون الجميلة، التي التحق بها الفنان منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره وفقا للجارديان البريطانية.

كان الكثير مما يعرف ببرشلونة الحديثة لا يزال قيد الإنشاء في ذلك الوقت، وقضى بيكاسو معظم حياته في سيوتات فيلا، البلدة القديمة.

هناك العديد من الأعمال المبكرة التي تصور مواقع على مرمى حجر من مستقر نشأة بيكاسو من بينها Moll dels Pescadorsوكنيسة سانتا ماريا ديل مار، وشاطئ برشلونيتا، والمنزل في Carrer de la Mercè، حيث انتقلت العائلة في عام 1896.

أصبح أول استوديو لبيكاسو الآن مطعمًا وفندقًا في كارير دي لا بلاتا حيث عرض بيكاسو أعماله في عام 1901، وفي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان الشارع مشهورًا بالشوكولاتة والمعجنات وكان بيكاسو وغيره من الفنانين يخرجون بانتظام للحصول على الإمدادات اللازمة لإنهاء لوحاتهم وأعمالهم.

ويقدم الكتاب المصور الذي كتبه كلوستر رافارت إي بلاناس، أمين متحف بيكاسو السابق في برشلونة، رؤية لبرشلونة كما كانت في ذلك الوقت ويحتوي كل من فصوله الثمانية على خريطة توضح المواقع المذكورة في النص، مع مفتاح يشير إلى ما إذا كانت لا تزال موجودة أم أنها مفتوحة للزوار.

وربما كانت أشهر أماكن استراحة بيكاسو هي Els Quatre Gats، وهو البار الأنيق الذي صممه المهندس المعماري الكاتالوني الحداثي Josep Puig i Cadafalch وبتفويض من الفنانين رامون كاساس وسانتياجو روسينول وكان مستوحى من البار الباريسي Le Chat Noir وسعى إلى جلب الروح البوهيمية للعاصمة الفرنسية إلى برشلونة.