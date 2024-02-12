أيام بيكاسو فى برشلونة.. خطى الفنان فى شبابه

(MENAFN
- Youm7) ولد الفنان الشهير بابلو بيكاس فى مالجا الإسبانية وقضى معظم حياته في فرنسا، ولكن يمكن القول إن برشلونة هى التي بدأت تطوره باعتباره الفنان الأكثر شهرة في القرن العشرين.
انتقلت العائلة إلى برشلونة عام 1895 عندما كان بيكاسو في الثالثة عشرة من عمره، وعاش ودرس هناك لمدة تسع سنوات قبل أن يتوجه إلى باريس عام 1904.
كان أول منزل لبيكاسو في المدينة في Porxos d'en Xifréوهو مبنى كبير بالقرب من الميناء والذي يضم أيضًا مطعما ويقع المبنى قرب مبنى البورصة القديم الذي كان موطنًا لمدرسة الفنون الجميلة، التي التحق بها الفنان منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره وفقا للجارديان البريطانية.
كان الكثير مما يعرف ببرشلونة الحديثة لا يزال قيد الإنشاء في ذلك الوقت، وقضى بيكاسو معظم حياته في سيوتات فيلا، البلدة القديمة.
هناك العديد من الأعمال المبكرة التي تصور مواقع على مرمى حجر من مستقر نشأة بيكاسو من بينها Moll dels Pescadorsوكنيسة سانتا ماريا ديل مار، وشاطئ برشلونيتا، والمنزل في Carrer de la Mercè، حيث انتقلت العائلة في عام 1896.
أصبح أول استوديو لبيكاسو الآن مطعمًا وفندقًا في كارير دي لا بلاتا حيث عرض بيكاسو أعماله في عام 1901، وفي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كان الشارع مشهورًا بالشوكولاتة والمعجنات وكان بيكاسو وغيره من الفنانين يخرجون بانتظام للحصول على الإمدادات اللازمة لإنهاء لوحاتهم وأعمالهم.
ويقدم الكتاب المصور الذي كتبه كلوستر رافارت إي بلاناس، أمين متحف بيكاسو السابق في برشلونة، رؤية لبرشلونة كما كانت في ذلك الوقت ويحتوي كل من فصوله الثمانية على خريطة توضح المواقع المذكورة في النص، مع مفتاح يشير إلى ما إذا كانت لا تزال موجودة أم أنها مفتوحة للزوار.
وربما كانت أشهر أماكن استراحة بيكاسو هي Els Quatre Gats، وهو البار الأنيق الذي صممه المهندس المعماري الكاتالوني الحداثي Josep Puig i Cadafalch وبتفويض من الفنانين رامون كاساس وسانتياجو روسينول وكان مستوحى من البار الباريسي Le Chat Noir وسعى إلى جلب الروح البوهيمية للعاصمة الفرنسية إلى برشلونة.
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