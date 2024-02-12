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إيمانويل كانت فيلسوف كتب أشهر أعماله فى مرحلة الشيخوخة.. من هو؟

2/12/2024 4:28:00 AM
(MENAFN- Youm7) يعد
إيمانويل كانت
أو إيمانويل كانط آخر الفلاسفة المؤثرين فى الثقافة الأوروبية الحديثة، وهو فيلسوف ألمانى من القرن الثامن عشر، تمر اليوم ذكرى رحيله، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 12 فبراير من عام 1804م، بعدما أصبح أحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا فى نظرية المعرفة الكلاسيكية، لذا نستعرض فى السطور التالية لمحة من حياته.

ألف إيمانويل كانت كتبا عديدة، واشتهر فى مرحلة الشيخوخة حسب ما اعتبره النقاد، فكانت أكثر أعماله شهرة كتابه "نقد العقل المجرد" الذي قام بنشره وهو على مشارف الـ 60 من عمره في عام 1781، ويبحث خلال الكتاب استقصاء ومحدودات بنية العقل البشري ذاته، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الأخرى التي قدمها خلال فتره شيخوخته ومنها كتاب "نقد العقل العملي" الذي تحدث فيه من جانب الأخلاق والضمير الإنساني، وكتاب "نقد الحكم" الذي استقصى فيه فلسفة الجمال والغانية.

تمكن كانت من طرح منظورًا مختلفًا في الفلسفة ما زال يترك أثر في الفلسفة الأوروبية حتى الآن، أن أن تأثيره امتد من القرن الثامن عشر وحتى القران الحادي والعشرين، ونشر الكثير من الأعمال الهامة والأساسية عن نظرية المعرفة بالإضافة إلى أعمال أخرى متعلقة بالدين وأهرى عن القانون والتاريخ.

اختلف إيمانويل كانت في فكره حتى أصبح مؤثرًا جدًا في ألمانيا سواء خلال حياته أو بعدها، فكانت نقل الفلسفة إلى مكان آخر أرفع من المناظرة والمجادلة بين الفلاسفة العقلانيين والفلاسفة التجريبيين وقد تأثر به بعض الفلافسة الألمان ومنهم يوهان جوتليب فيشته وفريدريك شلنغ والفيلسوف الكبير هيغل وآرثر شوبنهاور والذين أسسوا ما عرف بالفلسفة المثالية الألمانية، وقد رأى هؤلاء الفلاسفة في أنفسهم مصححين وموسعين ومطورين للنظام والفلسفة الكانتية.

ومن مؤلفاته: "الحجة الوحيدة الممكنة لدعم إثبات وجود الله، نقد العقل الخالص، ما هو التنوير؟، أسس غيبيات الأخلاق، نقد العقل العملى، نقد ملكة الحكم ، الدين فى حدود مجرد العقل، مشروع للسلام الدائم، الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براجماتية".










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