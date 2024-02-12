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تطبيق تسلا على دعم أفضل لمفتاح السيارة الرقمي على آيفون

2/12/2024 4:27:56 AM
(MENAFN- Youm7) يدعم تطبيق تسلا النطاق فائق العرض (UWB) في إصدار 2024.2.3 من التطبيق لأجهزة iPhone، حيث تم رصده بواسطة تطبيق Not a Tesla، وهو يعد باستخدام أكثر موثوقية وأمانًا للهواتف كمفاتيح رقمية مقارنة بتقنية بلوتوث لأن التتبع الدقيق لـ UWB يتيح للسيارة معرفة مكان المفتاح بالضبط، مما يساعد أيضًا على الحماية من إعادة تشغيل هجمات الانتحال.




يتعلق هذا الأمر أيضًا بمعرفة المستخدم الموجود بجانب السائق في السيارة في حالة دخول شخصين لديهما مفاتيح هاتف السيارة، وهو نفس نوع التتبع الدقيق الذي يتيح لك تحديد موقع AirTags من Apple بدقة حتى في حالة فقدان الشيء المرتبط به في وسائد الأريكة.



التغيير غير متاح لمستخدمي أندرويد حتى الآن، ولكن بعض هواتف Pixel وGalaxy الحديثة تتضمن شرائح UWB، لذلك يمكن أن يأتي الدعم لهم في نهاية المطاف.



بعد تنزيل التحديث، يجب أن يُطلب من المستخدمين "ترقية مفتاح هاتفك"، متبوعًا بطلب لمنح التطبيق حق الوصول إلى "التفاعلات القريبة"، وهو إعداد iOS الذي يفتح شريحة U1 الخاصة بجهاز iPhone إلى التطبيق، كذلك يمكن العثور على ذلك ضمن الإعدادات > الخصوصية والأمان > التفاعلات القريبة.



وفقًا لتطبيق Not a Tesla، فإن أحدث طرازات Model 3 و2023 Model X فقط هي التي تدعم هذه الميزة، في حين أن الطرازين الأحدث X وS وCybertruck يجب أن يحصلوا عليها، كما تأتي جميع أجهزة iPhone بدءًا من الإصدار 11 فصاعدًا مزودة بتقنية UWB، باستثناء طرازات SE.














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