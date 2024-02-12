حل مشكلة امتلاء ذاكرة موبايلك بصور واتساب.. خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) يسمح واتساب للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وحتى صور GIF والملصقات لجعل التواصل ممتعًا، ويطرح التطبيق المملوك أيضًا ميزات جديدة من وقت لآخر لتحسين واجهة المستخدم والخصوصية، ومع ذلك، تتراكم جميع الوسائط والبيانات المشتركة الخاصة بالتحديثات الجديدة في وحدة التخزين، ما يؤدي إلى انسداد الذاكرة الداخلية للهاتف الذكي.

التخزين المملوء يجعل الجهاز بطيئًا وحتى واتساب يطالب المستخدمين بإخلاء مساحة لمواصلة استخدام التطبيق، ولتحرير مساحة، يتعين عليك حذف بيانات التطبيق مثل مقاطع الفيديو الكبيرة أو الصور أو الملفات المحفوظة على هاتفك والتي لم تعد بحاجة إليها.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة وسائط واتساب وحذف الملفات التي لم تعد تريدها.

قبل حذف أي بيانات، تحقق من مقدار المساحة التي يشغلها تطبيق واتساب على هواتفك الذكية، ويمكنك لاحقًا حذف العناصر لتحرير مساحة التخزين الداخلية، لعرض بيانات الواتساب، افتح واتساب > الإعدادات > التخزين والبيانات > إدارة التخزين، ويمكنك رؤية ذاكرة الهاتف المتوفرة ومقدار المساحة التي تشغلها وسائط واتساب.

إزاي تتخلص من مشكلة امتلاء ذاكرة موبايلك بصور واتساب

1- افتح علامة تبويب محادثات واتساب، ثم اضغط على بحث.

2- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات مهما كانت الوسائط التي تريد البحث عنها وحذفها.

3- اضغط على العنصر الذي تريد حذفه وافتحه.

4- الآن اضغط على المزيد > حذف.