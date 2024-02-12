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أبل تحذر المستخدمين من طرق تجفيف الهاتف بعد سقوطه فى الماء

2/12/2024 4:27:55 AM
(MENAFN- Youm7) لا تقم أبدًا بإسقاط جهاز iPhone الخاص بك في الأرز إذا كان مبللاً - فهي فكرة سيئة بشكل رسمي بحسب شركة أبل، حيث توصي شركة Apple بطريقة أفضل لتجفيف جهاز iPhone الخاص بك دون المخاطرة بإتلافه أثناء هذه العملية.



فعادةً ما يحذرك جهاز أيفونالخاص بك عندما يكون مبللاً، وعادةً ما يكون ذلك من خلال تنبيه منبثق يفيد باكتشاف سائل في موصل Lightning أو USB-C، وعادةً ما يمنعك هذا من استخدام المنفذ - بما في ذلك الشحن - حتى يجف.

وقد تميل إلى اتباع نصيحة واسعة النطاق ومنتشرة للغاية لغمر جهاز iPhone الخاص بك في الأرز، ولكنها أسطورة حضرية يمكن أن تزيد الأمور سوءًا، حيث حذرت شركة أبل قائلة: "لا تضع جهاز iPhone الخاص بك في كيس من الأرز".

وقالت أبل
"إن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز iPhone الخاص بك"، وهذا ليس كل شيء: توصي Apple بتجنب خطأين شائعين آخرين، وقالت شركة Apple: "لا تجفف جهاز iPhone الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط".



وأضافت الشركة المصنعة للآيفون: "لا تدخل جسمًا غريبًا، مثل قطعة القطن أو منشفة ورقية، في الموصل".



كيفية تجفيف اي فون الخاص بك
من المهم للغاية ألا تحاول شحن جهاز iPhone الخاص بك عندما يكون مبتلاً، وأوضحت شركة Apple: "إذا قمت بشحن جهاز iPhone الخاص بك بينما يكون موصل Lightning أو USB-C مبتلاً، فقد تتآكل المسامير الموجودة على الموصل أو الكابل وتتسبب في تلف دائم أو توقف عن العمل، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال بجهاز iPhone أو الملحق الخاص بك".


- أفضل طريقة، وفقًا لشركة Apple، هي النقر أولاً بلطف على جهاز iPhone الخاص بك على يدك.

- تأكد من أن الموصل متجه لأسفل للسماح بسقوط أي سائل زائد.

- وبعد ذلك، ما عليك سوى ترك iPhone الخاص بك في منطقة جافة - ويفضل أن يكون ذلك في مكان به تدفق للهواء.

- انتظر لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم حاول الشحن مرة أخرى.

- إذا ظهر التنبيه مرة أخرى، فيجب عليك ترك iPhone في منطقة جافة مع تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم واحد.

- لا تستخدم مصادر الحرارة مثل مجففات الشعر أو المشعاعات، ولا تضع أي شيء في منفذ الموصل لتجفيفه أيضًا.
















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