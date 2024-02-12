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الملك يلتقي بايدن في واشنطن اليوم

2/12/2024 4:25:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض الاثنين، ضمن زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ويجري جلالته والرئيس بايدن مباحثات تتناول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنهما: "سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".
وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".
وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.
وتهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسيلتقي جلالته في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، فيما سيلتقي في العاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وفي باريس، سيجتمع جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك جلالته خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائباً لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.-(وكالات)

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