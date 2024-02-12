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نماء يعرض ملامح برنامجه الاقتصادي للمرحلة المقبلة

2/12/2024 4:25:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة إن الحزب يسير بالاتجاه الصحيح وسيمضي قدما لتحقيق رؤية جلالة الملك لحياة حزبية واعدة على أساس متين من المشاركة السياسية الفاعلة.

وأضاف الرواشدة خلال اجتماع الأمانة للحزب اليوم إن مسيرة التحديث السياسي تتطلب تكاتف جهود الجميع من أجل، تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال إشراك الفئات كافة في العملية السياسية، وجعل المواطن شريكا أساسيا في صنع القرار.

وعرض الرواشدة خلال الاجتماع إيجازا حول هيكل البرنامج الاقتصادي للحزب مقدما وصفا دقيقا لوضع الاقتصاد الوطني مع مؤشرات اقتصادية كلية، لافتا إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة والفقر والبطالة وارتفاع كلف الإنتاج والطاقة.

وحول آليات تحفيز النمو الاقتصادي أكد الرواشدة ضرورة إجراء تحليل قطاعي، وإبراز عناصر القوة في الاقتصاد وتقديم مقترحات لتحفيز النمو على مستوى المحافظات.

وقدم الرواشدة وصفا دقيقا لآثار وانعكاسات "محلية التنمية" التي تعد الفكرة الأساسية في البرنامج الاقتصادي إذ تقوم أساسا على تحديد احتياجات القرى والأرياف والبوادي وإقامة المشاريع التنموية التي تتناسب مع طبيعتها واحتياجات أفرادها وتلبي طموحاتها، وتجعل منهم أفرادا منتجين داعمين للاقتصاد الوطني بدلا من أن يكونوا عبئا عليه، ما يعني أن التنمية تنطلق من القرية وليس المحافظة.

ودعا الرواشدة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع كبرى فورا لنهضة وتوسيع الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي لتحفيز النمو، وتغيير شكل وهيكل الاقتصاد من استهلاكي إلى ادخاري.

وتناول الاجتماع الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل بالانتخابات المقبلة والأسس والمعايير اللازمة للترشح، وسبل تعزيز حركة الانتساب، وتوسيع نطاق الاستقطاب، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والفعاليات التي يعكف الحزب على عقدها من بينها مؤتمر الشباب الذي من المؤمل أن يكون الأميز في الأردن والمنطقة ويسعى للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم جليا في تمكين الشباب من لعب أدوارهم الحقيقية في المجتمع.

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