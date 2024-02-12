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أسوة بالحكومة.. هل يعلق القطاع الخاص الدوام للاحتفال بالنشامى؟

2/12/2024 4:25:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – بات مؤكدا أن تصدر الحكومة بلاغا تقرر بموجبه بإنهاء دوام الموظفين الساعة الثانية ظهرا لإتاحة الفرصة للموظفين لاستقبال المنتخب الوطني فور عودته من قطر، والاحتفال بإنجاز "النشامى" بحصدهم وصافة بطل أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية.
إلى ذلك، طالب عاملون وموظفون وفعاليات اقتصادية، القطاع الخاص بأن يحذو حذو الحكومة ويعلن عن تعليق الدوام اعتبارا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة في استقبال المنتخب الوطني والاحتفال بما حققه من انجاز كبير.
ويقيم اتحاد كرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان "حيهم الأبطال" بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.
وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر اليوم الاثنين، على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.
ويبدأ الحفل الخاص باستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء اليوم، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
وأعلن الاتحاد، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.

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