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الحبس 6 أشهر لمتهم قتل ابنه المتعاطي تحت تأثير الغضب

2/12/2024 4:25:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال
عمان- أسدلت محكمة الجنايات الكبرى الستار على قضية المواطن الذي قتل ابنه المتعاطي للمواد المخدرة وأصاب أخر، كما قتل ابنته، أثناء محاولته حماية ابنتيه من الاعتداء الذي وقع عليهما من قبل شقيقهما المغدور .
وكان المغدور أشهر أداة حادة (مشرط)؛ مهددا بضرب والده أو شقيقتيه إحداهما المغدورة في حال لم يعطوه المال، كما سبق أن ضرب والدته، ما دفع بالأب لأن يطلق النار عليه بعد أن فقد السيطرة عليه.
وحسب قرار الحكم الذي أيدته محكمة التمييز بالنسبة لجنحة القتل الواقع على أكثر من شخص تحت تأثير الغضب وجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، ونقضته بالنسبة لتهمة الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص، بحسب ما أسندت نيابة الجنايات الكبرى للمتهم (الأب) كون إصابته يجب أن تكون بالإيذاء
ووفقا للوقائع التي قنعت بها المحكمة فإن المتهم هو والد المغدورين (الإبن والإبنة) وجميعهم يقيمون مع بعضهم البعض، كما أن المغدور وشقيقه المصاب من متعاطي المواد المخدرة منذ عدة سنوات وقد اعتادا على ضرب أفراد أسرتهما فسبق ضرب والدته وكسر رجلها، وأجريت لها عملية جراحية كما سبق له أن قام بضربها على وجهها كذلك قدمت الأم شكوى بحق المغدور لدى إدارة حماية الأسرة بخصوص تعرضها للضرب.
وفي شهر أيلول عام 2022 كان المغدور متعاطيا للمواد المخدرة ولم يستطع النوم منذ عدة أيام، وفي وقت الفجر حضر المغدور إلى والده المتهم وقام بدفعه وإيقاظه من النوم وطلب منه إعطاءه نقودا وقام المتهم بإعطائه مبلغ دينارين، وغادر المغدور المنزل وبعد حوالي 10 دقائق رجع المغدور إلى المنزل ودخل إلى الغرفة التي تنام بها والدته وشقيقاته ومنها المغدورة وكان يحمل بيده مشرطا وقام بالصراخ على والدته وإيقاظها من النوم والسب عليها بعبارات بذئية وتهديدها بالمشرط وطلب منها إعطاءه النقود وحضر المتهم على صوت صراخ المغدور وقام بإعطائه دينارا وطلب منه الذهاب وشراء القهوة. واستغلت الشاهدة فاطمة فرصة خروج المغدور فهربت إلى خارج المنزل، وبعد عودة الأب من صلاة الجمعة سمع ابنه المغدور يوجه الشتائم لشقيقتيه ويتشاجر معمها موجها لهما الشتائم البذيئة، وكانتا يصرخن طلبا للنجدة حيث شاهد المغدور يمسك بهما ويقوم بالتهويب عليهما بواسطة المشرط وحاول المتهم تخليص بناته من المغدور إلا أنه لم يتمكن من ذلك كون المغدور قام بتهديده بالمشرط والسب عليه بعبارات بذيئة، وعندها قام المتهم بإشهار مسدس وطلب من المغدور ترك شقيقتيه، وبعدها ضغط المتهم على زناد المسدس وخرجت منه عدة رصاصات أصابت المغدور وشقيقته المغدورة التي كانت بجانبه وحضر المجني عليه من الغرفة على صوت العيارات النارية وهجم على والده من أجل تخليص المسدس منه وخرجت رصاصة أخرى من المسدس وأصابت المجني عليه في ذراعه الأيسر وسقط المسدس على الأرض وهرب المتهم إلى منزل جيرانه.
وقررت المحكمة في قرارها تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم (الأب) الى جنحة القتل الواقع على أكثر من شخص تحت تأثير سورة الغضب وأدانته بها وحبسه مدة 6 أشهر بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية مخفضة من الحبس مدة عام، وإعلان عدم مسوؤليته عن الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص.

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