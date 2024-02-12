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الاحتلال يعلن تحرير رهينتين بعملية عسكرية في رفح

2/12/2024 4:25:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، عن تحرير رهينتين إسرائيليتين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام في رفح جنوبي قطاع غزة، وقال إنهما بحالة جيدة.
وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".
كما وأعلن جيش الاحتلال، عن مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة.
وحذّرت حركة حماس الأحد من أنّ عمليّة عسكريّة إسرائيليّة في رفح في أقصى جنوب غزّة حيث لجأ مئات آلاف المدنيّين، ستُقوّض احتمال إطلاق الرهائن المُحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر.-(رويترز)

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