الاحتلال يعلن تحرير رهينتين بعملية عسكرية في رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، عن تحرير رهينتين إسرائيليتين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام في رفح جنوبي قطاع غزة، وقال إنهما بحالة جيدة.
وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".
كما وأعلن جيش الاحتلال، عن مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة.
وحذّرت حركة حماس الأحد من أنّ عمليّة عسكريّة إسرائيليّة في رفح في أقصى جنوب غزّة حيث لجأ مئات آلاف المدنيّين، ستُقوّض احتمال إطلاق الرهائن المُحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر.-(رويترز)
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