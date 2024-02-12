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إدارة بايدن تدرس تعريف المستوطنات الإسرائيلية بـ”المخالفة للقانون الدولي”

2/12/2024 4:25:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال إعلام عبري إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تعريف المستوطنات بأنها تخالف القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو قد ألغى، عام 2019، السياسة المعروفة بـاسم“وثيقة هانسل”، والتي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار 40 عاماً اعتبرت بموجبها واشنطن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
وبحسب الإعلام العبري فإن الإدارة الأمريكية، وبسبب الحديث في إسرائيل عن إقامة مستوطنات في غزة، تدرس التراجع عن هذا القرار.
ونقل تقرير إسرائيلي عن مسؤول أمريكي أن“الولايات المتحدة لا تدعم احتلالاً إسرائيلياً لمناطق في غزة، أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع”، و”لم تنف وزارة الخارجية الأمريكية ما تطرّق إليه التقرير”، وقالت إن:“توسيع المستوطنات يلحق ضرراً بحل الدولتين، ويتسبّب بتوتر ويضرّ بالثقة بين الطرفين”.-(وكالات)

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