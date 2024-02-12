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ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 3.9%

2/12/2024 4:25:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن عام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال العام 9.41 مليون م2، مقارنة مع 9.06 مليون م2 عام 2022، وبنسبة نمو بلغت 3.9%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 24,207رخصة خلال عام 2023 مقارنة مع 25,790 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته (6.1%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 7.8 مليون م2، مقارنة مع نحو 7.6 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 2.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.65مليون م2، مقارنة مع نحو1.50 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 10%. وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و17.5% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 1.1% خلال نفس الفترة من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.6%، بانخفاض نسبته 2% عن نفس الفترة من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 2.2% عن نفس الفترة من العام 2022.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.3%، وبمساحة مقدارها 1.077 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.304 م2 لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.2 مليون م2، مقابل نحو 5.8 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها (6.8%).
أما على مستوى شهر كانون الاول لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1,655رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 710 ألف م2 مقارنة مع نحو 803 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2022، بانخفاض نسبته (11.6%).
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

MENAFN12022024000072011014ID1107840242

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