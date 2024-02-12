خطة مرورية ترافق الاحتفال بالمنتخب الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الأمن العام عن خطة مرورية للاحتفالات بعودة المنتخب الوطني لكرة القدم وتأمين الحركة المرورية على طول مسار سير حافلة المنتخب الوطني من مطار الملكة علياء الدولي وصولاً لمكان الاحتفال الرئيس في ستاد عمان الدولي.
وتأتي الخطة للحفاظ على إنسيابية الحركة المرورية وإجراء التحويلات المرورية المناسبة وللتسهيل على المواطنين الراغبين بالمشاركة بالاحتفالات والفعاليات وضمان وصولهم لمواقعها بكل سهولة ويسر.
مهيبةً بالجميع اتباع إرشادات رجال الأمن العام ورقباء السير المنتشرين على طول الطريق وفي موقع الاحتفال لتقديم الخدمة والإرشاد لهم.
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