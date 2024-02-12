الخصاونة يقرر إنهاء دوام اليوم عند الساعة الثانية ظهرا

وتالياً نص البلاغ الرسمي رقم (1) لسنة 2024: "لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023، وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية كافة للاحتفال بهذه المناسبة، ينتهي دوام يوم الاثنين الموافق 12 من شهر شباط لسنة 2024 ميلادية الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، باستثناء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك".

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