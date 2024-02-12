شركة Blue Yonder تستحوذ على شركة Flexis الرائدة في مجال تكنولوجيا التصنيع وتخطيط سلاسل التوريد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Blue Yonder الرائدة في مجال توفير حلول سلاسل التوريد استحواذها على شركة flexis AG الرائدة في مجال تكنولوجيا البرمجيات المرنة والمبتكرة والمتخصصة في تحسين الإنتاج وتخطيط النقل وتنفيذ الخطط المرسومة له، إذ ستعمل flexis على تعزيز قدرات Blue Yonder لمساعدة الشركات وتزويدها بمنتجات على درجة عالية من قابلية التهيئة، والموردين الكبار في تخطيط مرافق الإنتاج المعقدة وهياكل الشبكات وتحسينها، بالاعتماد على قاعدة عملاء قوية في قطاعات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات والمعدات الأصلية الصناعية (OEM).
صرح Duncan Angove، المدير التنفيذي لشركة Blue Yonder، قائلاً: "تتيح قدرات flexis للشركات تقديم خدمة مثالية لعملائها، مما يضفي صفة التميز على حل تحديات التصنيع الحديثة، وذلك عن طريق التخطيط الديناميكي ومرونة تحديد فترات الطلبات وتسلسلها". "تحظى حلول flexis البارزة بثقة بعض العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المعدات الأصلية للسيارات والمعدات الأصلية الصناعية (OEM)، ناهيك عن عامل الخبرة الذي يقف صامدًا في وجه المتطلبات دائمة التغير في صناعة السيارات اليوم، والتي تشهد طفرة في مجال إنتاج المركبات الكهربائية، ونماذج الشراء الرقمية، وخيارات التخصيص المحسنة حسب الطلب. إضافةً إلى الرؤية والعروض التي ستمثل إضافة رائعة إلى محفظة Blue Yonder، مما سيسهم في توفير فرص جديدة وإضافة قيمة عن طريق الدورة الكاملة للتخطيط والتنفيذ، بما في ذلك التخطيط والجدولة المتقدمين، مع وحدات لتعيين فترات الطلبات وتسلسل الطلبات والجدولة التفصيلية، وهي التخطيط للمبيعات والعمليات والتخطيط للنقل والجدولة. علاوةً على ذلك، تتيح هذه القدرات للعملاء إدارة العديد من القيود ديناميكيًا على المستويين الإستراتيجي والتكتيكي الشاملين في إطار آلية فريدة."
في ظل مواصلة الشركات في التحول نحو التخصيص، فإنها تبحث عن وسائل لتزويد المستهلكين بقدرة معززة الهدف منها تصميم المنتجات قبل تصنيعها. كما تزود flexis الشركات المصنعة بالقدرة على جدولة الطلبات وتسلسلها بمرونة على خطوط التجميع، فضلاً عن التكامل مع أنظمة إدارة الطلبات بغية تحقيق التوازن وتحسين مواعيد الإنتاج بناءً على توفر المخزون والقيود المفروضة على المواد وجداول النقل وتسلسلات الإنتاج.
صرح Eric Thompson، مدير قسم أبحاث التخطيط لسلاسل التوريد العالمية في IDC، قائلاً: "لاحظت IDC نمو Blue Yonder في تخطيط سلاسل التوريد في الأعوام الأخيرة، إذ يوفر الجمع بين منصتها المعرفية وحلول flexis القابلة للتكيف والبارزة في السوق، حلولاً فعالة لإدارة تعقيد سلاسل التوريد الشاملة، وتحقيق عائد سريع على الاستثمار (ROI) في الوقت الذي تتطلع فيه شركات تصنيع السيارات إلى تحسين مستوى تطور سلاسل التوريد وكفاءتها باستخدام أدوات مصممة لمواجهة التحديات الفريدة الناشئة". "سيؤدي الاستحواذ على flexis إلى تقوية مكانة Blue Yonder من كافة النواحي في السوق، إلى جانب الإضافة البارزة والقيمة إلى نظامها البيئي لأدوات إدارة سلاسل التوريد."
تشمل حلول flexis البارزة تخطيط وجدولة الإنتاج، وتحديد فترات الطلبات وتسلسلها (OSS)، وتخطيط قدرات النقل، وتوجيه المركبات وجدولتها، كل هذا متوفر على بنية خدمات صغيرة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API). كما أن عروضها تمثل إضافة مثالية إلى حل سلاسل التوريد الشامل من Blue Yonder، والذي يتضمن تخطيط المبيعات والعمليات، وتلبية الطلبات والتنبؤ بها، وإدارة العمالة، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة المستودعات.
صرح Philipp Beisswenger، المدير التنفيذي في flexis، قائلاً: "اشتهرت Blue Yonder منذ فترة طويلة كشركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد، إلى جانب سعيها المتواصل الهادف إلى أن تصبح أكبر منصة شاملة في العالم عن طريق اعتناق رؤية متبصرة. لذا، فنحن فخورون بالمساهمة في هذه المهمة بالاستعانة بفريقنا المتمرس ومحفظتنا الشاملة". "ستوفر تقنياتنا المدمجة خدمات قيمة كبيرة إلى العملاء التواقين لتعزيز تجربة عملائهم، من تقديم الطلبات الفردية القائمة على التجارية الإلكترونية، مرورًا بتهيئة عملية طلبات الإنتاج ووصولاً إلى تخطيط قطع الغيار والمواد على المدى الطويل."
تمثل هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ تبرمها Blue Yonder في الأشهر الثلاثة الماضية. ففي نوفمبر 2023، أبرمت Blue Yonder صفقة الاستحواذ على شركة Doddle ، الرائدة في مجال التكنولوجيا، والحريصة على جعل المرحلة الأولى والأخيرة من عملية التوصيل أكثر سلاسة واستدامة وإدرارًا للربح. إضافةً إلى ذلك، تشير هذه الاستثمارات الإستراتيجية إلى التزام Blue Yonder بمهمتها: وهي تغيير إدارة سلاسل التوريد تغييرًا جذريًا بالاستعانة بمنصة كاملة النطاق وشاملة قوامها التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم.
نبذة عن Blue Yonder
تعد Blue Yonder شركة رائدة عالميًا في مجال تغيير سلاسل التوريد الرقمية، إذ يستفيد تجار التجزئة والشركات المصنعة ومقدمو الخدمات اللوجستية العالميون من Blue Yonder بغية تحسين سلاسل التوريد بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ والتسليم والإرجاع. هذا، وترتبط حلول سلاسل التوريد المزودة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتشغيل البيني من Blue Yonder من البداية إلى النهاية عن طريق منصة موحدة وسحابة بيانات، واللتين تسهمان في تمكين الشركات من التعاون في الوقت عبر الوظائف، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر مرونة وتحسين رضا العملاء والنمو المدر للربح وسلاسل التوريد الأكثر مرونة واستدامة. Blue Yonder - أطلق العنان لقدراتكTM
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