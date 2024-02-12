شركة Blue Yonder تستحوذ على شركة Flexis الرائدة في مجال تكنولوجيا التصنيع وتخطيط سلاسل التوريد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Blue Yonder الرائدة في مجال توفير حلول سلاسل التوريد استحواذها على شركة flexis AG الرائدة في مجال تكنولوجيا البرمجيات المرنة والمبتكرة والمتخصصة في تحسين الإنتاج وتخطيط النقل وتنفيذ الخطط المرسومة له، إذ ستعمل flexis على تعزيز قدرات Blue Yonder لمساعدة الشركات وتزويدها بمنتجات على درجة عالية من قابلية التهيئة، والموردين الكبار في تخطيط مرافق الإنتاج المعقدة وهياكل الشبكات وتحسينها، بالاعتماد على قاعدة عملاء قوية في قطاعات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات والمعدات الأصلية الصناعية (OEM).

صرح Duncan Angove، المدير التنفيذي لشركة Blue Yonder، قائلاً: "تتيح قدرات flexis للشركات تقديم خدمة مثالية لعملائها، مما يضفي صفة التميز على حل تحديات التصنيع الحديثة، وذلك عن طريق التخطيط الديناميكي ومرونة تحديد فترات الطلبات وتسلسلها". "تحظى حلول flexis البارزة بثقة بعض العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المعدات الأصلية للسيارات والمعدات الأصلية الصناعية (OEM)، ناهيك عن عامل الخبرة الذي يقف صامدًا في وجه المتطلبات دائمة التغير في صناعة السيارات اليوم، والتي تشهد طفرة في مجال إنتاج المركبات الكهربائية، ونماذج الشراء الرقمية، وخيارات التخصيص المحسنة حسب الطلب. إضافةً إلى الرؤية والعروض التي ستمثل إضافة رائعة إلى محفظة Blue Yonder، مما سيسهم في توفير فرص جديدة وإضافة قيمة عن طريق الدورة الكاملة للتخطيط والتنفيذ، بما في ذلك التخطيط والجدولة المتقدمين، مع وحدات لتعيين فترات الطلبات وتسلسل الطلبات والجدولة التفصيلية، وهي التخطيط للمبيعات والعمليات والتخطيط للنقل والجدولة. علاوةً على ذلك، تتيح هذه القدرات للعملاء إدارة العديد من القيود ديناميكيًا على المستويين الإستراتيجي والتكتيكي الشاملين في إطار آلية فريدة."

في ظل مواصلة الشركات في التحول نحو التخصيص، فإنها تبحث عن وسائل لتزويد المستهلكين بقدرة معززة الهدف منها تصميم المنتجات قبل تصنيعها. كما تزود flexis الشركات المصنعة بالقدرة على جدولة الطلبات وتسلسلها بمرونة على خطوط التجميع، فضلاً عن التكامل مع أنظمة إدارة الطلبات بغية تحقيق التوازن وتحسين مواعيد الإنتاج بناءً على توفر المخزون والقيود المفروضة على المواد وجداول النقل وتسلسلات الإنتاج.

صرح Eric Thompson، مدير قسم أبحاث التخطيط لسلاسل التوريد العالمية في IDC، قائلاً: "لاحظت IDC نمو Blue Yonder في تخطيط سلاسل التوريد في الأعوام الأخيرة، إذ يوفر الجمع بين منصتها المعرفية وحلول flexis القابلة للتكيف والبارزة في السوق، حلولاً فعالة لإدارة تعقيد سلاسل التوريد الشاملة، وتحقيق عائد سريع على الاستثمار (ROI) في الوقت الذي تتطلع فيه شركات تصنيع السيارات إلى تحسين مستوى تطور سلاسل التوريد وكفاءتها باستخدام أدوات مصممة لمواجهة التحديات الفريدة الناشئة". "سيؤدي الاستحواذ على flexis إلى تقوية مكانة Blue Yonder من كافة النواحي في السوق، إلى جانب الإضافة البارزة والقيمة إلى نظامها البيئي لأدوات إدارة سلاسل التوريد."

تشمل حلول flexis البارزة تخطيط وجدولة الإنتاج، وتحديد فترات الطلبات وتسلسلها (OSS)، وتخطيط قدرات النقل، وتوجيه المركبات وجدولتها، كل هذا متوفر على بنية خدمات صغيرة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API). كما أن عروضها تمثل إضافة مثالية إلى حل سلاسل التوريد الشامل من Blue Yonder، والذي يتضمن تخطيط المبيعات والعمليات، وتلبية الطلبات والتنبؤ بها، وإدارة العمالة، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة المستودعات.

صرح Philipp Beisswenger، المدير التنفيذي في flexis، قائلاً: "اشتهرت Blue Yonder منذ فترة طويلة كشركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد، إلى جانب سعيها المتواصل الهادف إلى أن تصبح أكبر منصة شاملة في العالم عن طريق اعتناق رؤية متبصرة. لذا، فنحن فخورون بالمساهمة في هذه المهمة بالاستعانة بفريقنا المتمرس ومحفظتنا الشاملة". "ستوفر تقنياتنا المدمجة خدمات قيمة كبيرة إلى العملاء التواقين لتعزيز تجربة عملائهم، من تقديم الطلبات الفردية القائمة على التجارية الإلكترونية، مرورًا بتهيئة عملية طلبات الإنتاج ووصولاً إلى تخطيط قطع الغيار والمواد على المدى الطويل."

تمثل هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ تبرمها Blue Yonder في الأشهر الثلاثة الماضية. ففي نوفمبر 2023، أبرمت Blue Yonder صفقة الاستحواذ على شركة Doddle ، الرائدة في مجال التكنولوجيا، والحريصة على جعل المرحلة الأولى والأخيرة من عملية التوصيل أكثر سلاسة واستدامة وإدرارًا للربح. إضافةً إلى ذلك، تشير هذه الاستثمارات الإستراتيجية إلى التزام Blue Yonder بمهمتها: وهي تغيير إدارة سلاسل التوريد تغييرًا جذريًا بالاستعانة بمنصة كاملة النطاق وشاملة قوامها التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في العالم.

نبذة عن Blue Yonder

تعد Blue Yonder شركة رائدة عالميًا في مجال تغيير سلاسل التوريد الرقمية، إذ يستفيد تجار التجزئة والشركات المصنعة ومقدمو الخدمات اللوجستية العالميون من Blue Yonder بغية تحسين سلاسل التوريد بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ والتسليم والإرجاع. هذا، وترتبط حلول سلاسل التوريد المزودة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتشغيل البيني من Blue Yonder من البداية إلى النهاية عن طريق منصة موحدة وسحابة بيانات، واللتين تسهمان في تمكين الشركات من التعاون في الوقت عبر الوظائف، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر مرونة وتحسين رضا العملاء والنمو المدر للربح وسلاسل التوريد الأكثر مرونة واستدامة. Blue Yonder - أطلق العنان لقدراتكTM

تعد "Blue Yonder" علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Blue Yonder Group, Inc.‎، وأي اسم تجاري أو منتج أو خدمة مشار إليه في هذا المستند باستخدام لفظة "Blue Yonder" هو علامة تجارية و/أو ملك لشركة Blue Yonder Group, Inc.‎، قد تكون كل أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة أو علامات خدمة للشركات المرتبطة بها.

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