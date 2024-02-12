Xiaomi تطلق Hyperos للاتصال الموحد

كشفت شركة Xiaomi النقاب عن نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، القوة الكامنة وراء منظومتها الذكية، والذي يعد بتجربة مستخدم ثورية. هذا وقد تمّ تثبيت النظام مسبقًا في سلسلة هواتف Xiaomi 14 الحديثة، وساعات Xiaomi Watch S3 وأجهزة التلفاز Xiaomi TV S Pro 85" miniLED، وغيرها من الأجهزة الأخرى الحديثة التي تطرحها الشركة في الأسواق المحلية.

إعادة هيكلة شاملة: تحسين أداء الجهاز الفردي .

أدى النمو الملحوظ الذي حققته شركة Xiaomi من 100 مستخدم فقط إلى 1.175 مليار مستخدم خلال 13 عامًا إلى إنشاء قائمة واسعة من المنتجات المتنوعة تلبي الاحتياجات عبر 200 فئة. ولمعالجة التعقيدات الناشئة عن إنترنت الأشياء، طورت Xiaomi نظام HyperOS منذ عام 2017، وتتمثّل مهمته في توحيد جميع أجهزة المنظومة في إطار نظام واحد متكامل لتحقيق الأداء الأمثل للأجهزة وضمان تجربة مستخدم متسقة وتسهيل الاتصال السلس عبر جميع أجهزة Xiaomi.

بفضل نظام Linux ونظام Xiaomi Vela المملوك، يتيح نظام Xiaomi HyperOS التوافق الممتاز وإمكانات إدارة الموارد. كما يدعم النظام أكثر من 200 منصة معالج و20 نظام ملفات قياسي، ما يغطي أجهزة متنوعة مع خيارات تكوين مرنة. كما يساهم النطاق الواسع لأحجام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للأجهزة المتوافقة من 64 كيلو بايت إلى 24 جيجا بايت بدعم الاستخدام الفعال للموارد. هذا ويتميز نظام HyperOS بخفة الوزن، حيث يشغل 8.75 جيجابايت فقط من مساحة البرامج الثابتة للهواتف الذكية، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في الكفاءة مقارنة بالمنافسين.

يتفوق Xiaomi HyperOS في مجال التحكم بالأجهزة والمهام، مما يحسن الأداء من خلال التعديلات الديناميكية. وفي الألعاب كثيفة الاستخدام للموارد، يوفر معدل إطارات مستقر واستهلاكًا أقل للطاقة مقارنة بنظام Androidعلى الهواتف الذكية. ويؤدي تقسيم المهام على الأجهزة خفيفة الوزن إلى زيادة أداء الأجهزة إلى الحد الأقصى. وقد خضع نظام Xiaomi HyperOS لعملية إعادة هيكلة شاملة وواسعة النطاق، تشمل تحسين نظام الملفات، وإدارة الذاكرة، ونظام التصوير الفرعي، ونظام الشبكة، من أجل الاستخدام الفعال للأجهزة المتنوعة، مما يضمن أعلى مستوى من الأداء.

الاتصال الذكي عبر الأجهزة: تمكين اتصالات الأجهزة عبر الأجهزة بسلاسة .

يتخطى نظام التشغيل Xiaomi HyperOS حدود بنيات النظم التقليدية، مع تقديم إطار الاتصال الذكي HyperConnect المبتكر لتسهيل التواصل في الوقت الفعلي بين الأجهزة. كذلك، يعمل مركز الأجهزة المتكامل على تمكين المستخدمين من مراقبة كامل مجموعتهم المتصلة وإدارتها من أي مكان ومن دون عناء، مما يبشر بعصر جديد من الراحة والكفاءة داخل منظومةXiaomi .

يعمل نظام Xiaomi HyperOS على توحيد الأجهزة المتصلة بسهولة، مما يتيح التبديل السلس للكاميرا، والوصول إلى كاميرات السيارة انطلاقاً من هاتفك، واستخدام الكاميرا الخلفية لهاتفك الذكي على جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، وتوصيل جهازك اللوحي بالإنترنت من خلال هاتفك الذكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل التطبيقات ومحتوى الحافظة والإشعارات بسلاسة بين الأجهزة بناءً على احتياجات المستخدم.

الذكاء الاستباقي: تقديم خدمات ذكية كمركز محوري .

في عصر الإنترنت الذكي، يتضمن نظام Xiaomi HyperOS نظام فرعي للذكاء الاصطناعي لتقديم دعم استباقي للأجهزة. يتكيف HyperMind، المركز المعرفي لمنظومة أجهزة Xiaomi، مع احتياجات المستخدم باستخدام أربع قدرات إدراكية: البيئة والرؤية والصوت والسلوك. على سبيل المثال، إذا قام المستخدم عادة بتشغيل ضوء غرفة المعيشة بعد فتح قفل الباب الذكي، سيقوم HyperMind بأتمتة إضاءة الغرفة تلقائياً بناءً على الأنماط التي اكتسبها، بموافقة المستخدم. يعمل هذا الابتكار على تبسيط الاتصال بين الأجهزة وتقليل تكاليف التعلم الآلي وتبسيط التفاعلات مع الجهاز من دون الحاجة إلى فهم آليات أو مقاربات منطقية معقدة.

يستخدم Xiaomi HyperOS نماذج أساسية كبيرة للتطبيقات المتقدمة. يتيح مساعد الذكاء الاصطناعي AI Assistant إمكانات إنشاء نص قوي ودعم تلخيص الكلام والمقالات. تقوم خاصية الترجمات التوضيحية في الوقت الفعلي خلال مؤتمرات الفيديو بتسجيل المحادثات في الوقت الفعلي، مما يعزز ملخصات الاجتماعات. يمكن للمستخدمين البحث شفهيًا عن الصور وإنشاء صور بتقنية الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من الصور الشخصية الموجودة. ويشتمل تطبيق Mi Canvas الخاص بالجهاز اللوحي على فرشاة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل رسومات الشعار المبتكرة إلى أعمال فنية. تستفيد تطبيقات الطرف الثالث من إمكانات نظام الذكاء الاصطناعي الفرعي للقيام بمهام مثل فهم المستندات في لقطات الشاشة عبر إعداد الواي فاي المحمي (WPS) وإنشاء العروض التقديمية.

يدمج نظام التشغيل Xiaomi HyperOS نماذج أساسية كبيرة في وحدة معالجة عصبية (NPU) مخصّصة خاصة بالجهاز من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الفرعي الخاص به، مما يدعم النماذج المطورة ذاتيًا على هواتف Xiaomi الذكية. يؤدي هذا الأمر إلى تقليل حجم النموذج واستخدام الذاكرة بنسبة 75 بالمائة، مع تقليل وقت الرسم من 100 إلى 5 ثوانٍ. تعمل هذه التحسينات على تحسين ميزات إنشاء الصور بشكل ملحوظ في Xiaomi AI Assistant، بما في ذلك "تحويل النص إلى صورة" و"موسع الصور" في ألبومات صور الجهاز.

الأمان الشامل: ضمان خصوصية قوية عبر الأجهزة وعلى مستوى النظام .

تعطي شركة Xiaomi الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه، وذلك باستخدام نظام فرعي مخصص للأمان قائم على ميزة بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) المطورة ذاتيًا والذي يعمل على أجهزة مخصصة. ومن خلال تغطية مجموعة متنوعة من ميزات الأمان على الهواتف الذكية وأجهزة الذكاء الاصطناعي للأشياء، يؤكد هذا النظام التزامنا بضمان تجربة مستخدم آمنة. يعطي Xiaomi HyperOS الأولوية للأمان، ويوسع نطاق الحماية لكل من الأجهزة الفردية ووحدات الأمان المترابطة. تضمن ميزة TEE القائمة على وحدات الأمان الثقة المتبادلة بين الأجهزة في الشبكة، بينما يضمن التشفير الشامل عبر TEE إمكانية نقل البيانات بشكل آمن عبر الشبكة بأكملها.

منصة مشاركة مفتوحة: تعزيز التعاون العالمي لتطوير النظام البيئي .

يعتمد Xiaomi HyperOS على نظام تشغيل مفتوح المصدر، ويرحب بالشركاء لتشكيل تجربة مستخدم ذكية بشكل تعاوني. يعمل إصدار Xiaomi Vela، وهو عبارة عن منصة برمجيات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تعتمد على نظام تشغيل يُسمى NuttX، على تبسيط عملية التطوير من خلال استخلاص الاختلافات الأساسية في الأجهزة لصالح المطورين رفيعي المستوى. تساهم هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء وتمكين قدرات الاتصال في الوقت الفعلي عبر الأجهزة المتنوعة.

Xiaomi HyperOS : هو نظام تشغيل يتمحور حول الإنسان يتولى الربط بين الأجهزة الشخصية والسيارات ومنتجات المنازل الذكية من أجل منظومة متقدمة، يتماشى مع رؤية Xiaomi المتمثلة في "الإنسان × السيارة × المنزل".

ستكون سلسلة Xiaomi 14 الجديدة مثبتة مسبقاً بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS، إلى جانب الأجهزة الأخرى مثل ساعات Xiaomi Watch S3 وأجهزة التلفاز Xiaomi TV S Pro 85" miniLED في الأسواق المحلية.