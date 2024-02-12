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كانو للطاقة تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024

2/12/2024 4:19:16 AM
(MENAFN- Al Watan) تستعد شركة كانو للطاقة، وهي قسم تابع لشركة كانو للصناعة والطاقة، بصفتها قوة رائدة في الحلول الهندسية لصناعة الطاقة، للإعلان عن ظهورها الثالث على التوالي في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024
صرَّح السيد/ علي عبدالله كانو، رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: ((تعد كانو للطاقة قوة دافعة في تقديم الحلول الهندسية على مدار أكثر من عقدين، وبفضل التزامنا نحو الهندسة المستدامة والذكية والامتثال للمعايير الدولية؛ فقد أصبحنا قادة في صناعة الطاقة، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، وتماشيًا مع مبادرة التوطين في المملكة، سنظل ملتزمين بتطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز التعاوني)).
وتماشيًا مع الرؤية السعودية 2030، تسهم كانو مساهمة هائلة في مبادرات التوطين في أرجاء المنطقة، وبالتالي تسهم في تعزيز القوى العاملة وتمكينها في المملكة العربية السعودية بتحقيق قيمة إضافية. يمثِّل المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول لهذا العام مناسبةً مهمةً لشركة كانو للطاقة، ليس فقط لمشاركتها طويلة الأمد، لكن لالتزامها الراسخ بقيادة التغيير الإيجابي أيضًا. ومع التركيز الأساسي على حلول البيئة والاستدامة، والتصنيع المحلي، والخدمات والمنتجات المحسنة، تتعاون كانو للطاقة مع شركة كاربون كلين، وكوروسيون رادار، وجيوسيال إنسايت، وأداج، وسيك، وإيماجيناريوم، ودوبل، وستراتون، وآر تي آر وإيفيدينت، وريجال ريكسونارد، وودورد، وغراند بيسبكتيف، و ثري إم.
أضاف السيد/ فهد فوزي كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة قائلًا: ((من خلال تمكين القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، تواصل كانو للطاقة إضافة قيمة لعملائنا الكرام في المملكة العربية السعودية. وبينما نشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 لعرض أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، فإننا نؤمن بالمساهمة في الحدث من خلال تسليط الضوء على سلسلة القيمة وتعزيز إمكانات الأصول، والكشف عن طرق جديدة لهذه الصناعة)).
وفي معرِض حديثه عن تركيز كانو للطاقة على المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024، قال السيد مانوج تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للصناعة والطاقة: ((يسعدنا هذا العام أن نجلب 12 من شركائنا القيِّمين إلى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 بمن في ذلك الشركاء الموقِّعون أخيرًا مثل: إيه دي إيه جي إيه وسيك، ونعتقد معًا أننا نجمع بين الخبرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول البيئة والاستدامة، التصنيع المحلي، الخدمات الداخلية المحَّسنة، المنتجات الهندسية، وأقصى درجات السلامة؛ ما يعزِّز التزامنا بالابتكار والتميز في الصناعة)).

MENAFN12022024000089011017ID1107840219

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