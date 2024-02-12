كانو للطاقة تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024

(MENAFN
- Al Watan) تستعد شركة كانو للطاقة، وهي قسم تابع لشركة كانو للصناعة والطاقة، بصفتها قوة رائدة في الحلول الهندسية لصناعة الطاقة، للإعلان عن ظهورها الثالث على التوالي في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024
صرَّح السيد/ علي عبدالله كانو، رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: ((تعد كانو للطاقة قوة دافعة في تقديم الحلول الهندسية على مدار أكثر من عقدين، وبفضل التزامنا نحو الهندسة المستدامة والذكية والامتثال للمعايير الدولية؛ فقد أصبحنا قادة في صناعة الطاقة، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، وتماشيًا مع مبادرة التوطين في المملكة، سنظل ملتزمين بتطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز التعاوني)).
وتماشيًا مع الرؤية السعودية 2030، تسهم كانو مساهمة هائلة في مبادرات التوطين في أرجاء المنطقة، وبالتالي تسهم في تعزيز القوى العاملة وتمكينها في المملكة العربية السعودية بتحقيق قيمة إضافية. يمثِّل المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول لهذا العام مناسبةً مهمةً لشركة كانو للطاقة، ليس فقط لمشاركتها طويلة الأمد، لكن لالتزامها الراسخ بقيادة التغيير الإيجابي أيضًا. ومع التركيز الأساسي على حلول البيئة والاستدامة، والتصنيع المحلي، والخدمات والمنتجات المحسنة، تتعاون كانو للطاقة مع شركة كاربون كلين، وكوروسيون رادار، وجيوسيال إنسايت، وأداج، وسيك، وإيماجيناريوم، ودوبل، وستراتون، وآر تي آر وإيفيدينت، وريجال ريكسونارد، وودورد، وغراند بيسبكتيف، و ثري إم.
أضاف السيد/ فهد فوزي كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة قائلًا: ((من خلال تمكين القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، تواصل كانو للطاقة إضافة قيمة لعملائنا الكرام في المملكة العربية السعودية. وبينما نشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 لعرض أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، فإننا نؤمن بالمساهمة في الحدث من خلال تسليط الضوء على سلسلة القيمة وتعزيز إمكانات الأصول، والكشف عن طرق جديدة لهذه الصناعة)).
وفي معرِض حديثه عن تركيز كانو للطاقة على المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024، قال السيد مانوج تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للصناعة والطاقة: ((يسعدنا هذا العام أن نجلب 12 من شركائنا القيِّمين إلى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 بمن في ذلك الشركاء الموقِّعون أخيرًا مثل: إيه دي إيه جي إيه وسيك، ونعتقد معًا أننا نجمع بين الخبرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول البيئة والاستدامة، التصنيع المحلي، الخدمات الداخلية المحَّسنة، المنتجات الهندسية، وأقصى درجات السلامة؛ ما يعزِّز التزامنا بالابتكار والتميز في الصناعة)).
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