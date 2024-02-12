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ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من 2023

2/12/2024 4:19:16 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6%، وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة (0.7%) ، ونظرا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1% وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.3%.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة %0.5 متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (0.5%)، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الرابع 2023م. ولم تسجل أي تغير يذكر، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).
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