ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 0.6%، وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5% وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.
وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة (0.7%) ، ونظرا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1% وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8% والبيوت بنسبة 0.3%.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة %0.5 متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (0.5%)، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9% في حين استقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الرابع 2023م. ولم تسجل أي تغير يذكر، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).
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