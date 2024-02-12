ضبط مواطن لاستغلاله الرواسب دون ترخيص بتبوك

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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