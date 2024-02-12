الاتحاد السعودي يتخذ الإجراءات القانونية حول ما يتداول عن المنتخب

(MENAFN
- Al Watan) إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخب الوطنيالأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة.
عليه، تؤكد الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
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