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الاتحاد السعودي يتخذ الإجراءات القانونية حول ما يتداول عن المنتخب

2/12/2024 4:19:16 AM
(MENAFN- Al Watan) إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخب الوطنيالأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة.
عليه، تؤكد الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

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