وقاء يعلن إلزامية الحصول على تصريح تنقل الخيل المُشاركة بكأس السعودية 2024 عبر منصة نما

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن إلزامية إصدار تصريح "مشاركة - إذن" تنقّل الخيل المُشاركة في الأنشطة والمنافسات، بكأس السعودية 2024م، خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل، وذلك عبر الدخول إلى منصة نما عبر الراب .
وأكد المركز على أهمية الحصول على تصريح للخيل المُشاركة للتأكد من سلامتها ولتقليل مخاطر انتقال الأمراض الوبائية، وخضوعها للفحوصات الطبية البيطرية اللازمة.
يذكر أن مركز وقاء يُعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وكذلك حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.
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