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وقاء يعلن إلزامية الحصول على تصريح تنقل الخيل المُشاركة بكأس السعودية 2024 عبر منصة نما

2/12/2024 4:19:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن إلزامية إصدار تصريح "مشاركة - إذن" تنقّل الخيل المُشاركة في الأنشطة والمنافسات، بكأس السعودية 2024م، خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل، وذلك عبر الدخول إلى منصة نما عبر الراب .
وأكد المركز على أهمية الحصول على تصريح للخيل المُشاركة للتأكد من سلامتها ولتقليل مخاطر انتقال الأمراض الوبائية، وخضوعها للفحوصات الطبية البيطرية اللازمة.
يذكر أن مركز وقاء يُعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وكذلك حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.

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