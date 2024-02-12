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عودة مستشفى الأقصى في وسط غزة إلى العمل

2/12/2024 4:19:16 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عودة مستشفي الأقصى في وسط غزة إلى العمل، بسعة 300 طبيب و400 ممرضة وممرض، بعد أن كان عدد الأطباء بها قبل شهر لا يتعدي خمسة أطباء فقط. وأوضحت المنظمة أنها سلمت للمستشفي الأدوية واللقاحات الكافية لنحو 3700 شخص، والإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات، إضافة إلى الإمدادات والأدوية اللازمة لنحو 3 الآف حالة ولادة قدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وإشارة إلى أن المستشفى يضم 270 سريرًا، ويعالج حاليًا 400 مريض، وقد لجأ إليه 5 آلاف نازح، حيث تم تخصيص مدرستين بجواره لاستيعاب 300 مريض إضافي، مؤكدةً أن المستشفى لازال بحاجة عاجلة إلى المزيد من الأسرة، والمعدات الجراحية، ومواد التخدير، ومستلزمات غسيل الكلي.
ودعت المنظمة إلى حماية المرافق الصحية في غزة والتوقف عن استهدافها، وضمان الوصول الأمن للخدمات الصحية للسكان في ظل انهيار النظام الصحي بالقطاع.

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