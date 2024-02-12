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الأرصاد: بدء العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء

2/12/2024 4:19:15 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ببدء العد التنازلي لنهاية فصل ⁧‫الشتاء‬⁩ (نهاية فبراير) أرصادياً و ⁧‫أن شهر رمضان المبارك ‬⁩ سيحلّ في ⁧‫الربيع‬⁩ ، حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية.
وقال القحطاني أنه لا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.

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