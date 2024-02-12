الأرصاد: بدء العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء

الأرصاد: بدء العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء
التاريخ
2/12/2024 4:19:15 AM
(MENAFN
- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ببدء العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء (نهاية فبراير) أرصادياً و أن شهر رمضان المبارك سيحلّ في الربيع ، حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية.
وقال القحطاني أنه لا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.
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