الصين تحبط عمليات تهرب جمركي بنحو 12.5 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أحبطت الصين 4959 عملية تهريب بلغت قيمتها الإجمالية 88.61 مليار يوان (12.47 مليار دولار) في عام 2023، وفقا للهيئة العامة للجمارك.

من بينها 697 عملية لأفراد يهربون من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو تجندهم عصابات إجرامية منظمة للمشاركة في أنشطة التهريب، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 6.01 مليار يوان، بينما كانت هناك 118 عملية تهريب لمنتجات نفطية بقيمة إجمالية 18.24 مليار يوان.

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وفي الوقت نفسه، تم إحباط 866 عملية تهريب لمنتجات زراعية بقيمة إجمالية 11.02 مليار يوان، و52 عملية تتعلق باحتيال في خصومات الضرائب بقيمة إجمالية 14.25 مليار يوان.

وقالت الهيئة في بيان إن سلطات الجمارك ستواصل اتخاذ تدابير صارمة للتعامل مع التهريب في هذا العام.