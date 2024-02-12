الصين تحبط عمليات تهرب جمركي بنحو 12.5 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أحبطت الصين 4959 عملية تهريب بلغت قيمتها الإجمالية 88.61 مليار يوان (12.47 مليار دولار) في عام 2023، وفقا للهيئة العامة للجمارك.
من بينها 697 عملية لأفراد يهربون من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو تجندهم عصابات إجرامية منظمة للمشاركة في أنشطة التهريب، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 6.01 مليار يوان، بينما كانت هناك 118 عملية تهريب لمنتجات نفطية بقيمة إجمالية 18.24 مليار يوان.
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وفي الوقت نفسه، تم إحباط 866 عملية تهريب لمنتجات زراعية بقيمة إجمالية 11.02 مليار يوان، و52 عملية تتعلق باحتيال في خصومات الضرائب بقيمة إجمالية 14.25 مليار يوان.
وقالت الهيئة في بيان إن سلطات الجمارك ستواصل اتخاذ تدابير صارمة للتعامل مع التهريب في هذا العام.
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