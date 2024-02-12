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استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا

2/12/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم يوم غد، في ظل تراجع توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال الربع الأول من العام.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 2038.50 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية “فيتول” تشتري حصة مسيطرة بمصفاة“ساراس” من الملياردير موراتي جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2024.27 دولار للأوقية، ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 1.42% إلى 22.92 دولار، بينما استقر سعر البلاتين الفوري عند 877.33 دولار للأوقية.

وتتوقع الأسواق تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.9% في قراءة يناير المقرر صدورها غداً، من 3.4% في ديسمبر.

ووفق أداة“سي إم إي فيدووتش”، تراجعت توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس؛ إلى 17.5% مقابل 76.9% في 12 يناير، في حين زادت توقعات التثبيت إلى 82.5% من 19% خلال نفس الفترة.


المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107840210

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