استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في أكبر اقتصاد على مستوى العالم يوم غد، في ظل تراجع توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال الربع الأول من العام.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 2038.50 دولار للأوقية.
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وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2024.27 دولار للأوقية، ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 1.42% إلى 22.92 دولار، بينما استقر سعر البلاتين الفوري عند 877.33 دولار للأوقية.
وتتوقع الأسواق تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.9% في قراءة يناير المقرر صدورها غداً، من 3.4% في ديسمبر.
ووفق أداة“سي إم إي فيدووتش”، تراجعت توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس؛ إلى 17.5% مقابل 76.9% في 12 يناير، في حين زادت توقعات التثبيت إلى 82.5% من 19% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107840210
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