شركات الصناعات التحويلية تستحوذ على 67% من سوق الأسهم الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت الجمعية الصينية للشركات العامة، إنه بنهاية عام 2023 بلغ عدد شركات الصناعات التحويلية المدرجة في سوق الأسهم المحلية 3608 شركة.
وأضافت الجمعية، أن شركات الصناعات التحويلية المذكورة شكّلت نحو 67% من جميع الشركات الـ5346 المدرجة في سوق الأسهم المحلية في البلاد بحلول نهاية العام الماضي.
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وبحسب الجمعية، كانت الأغلبية الواسعة من الشركات في الصين لشركات تُركز أعمالها بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية ونقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة.
ويوجد في البلاد أيضاً 2263، و2844، و239 شركة على التوالي مدرجة في بورصات شانغهاي وشنتشن وبكين.
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