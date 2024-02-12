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شركات الصناعات التحويلية تستحوذ على 67% من سوق الأسهم الصينية

2/12/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الجمعية الصينية للشركات العامة، إنه بنهاية عام 2023 بلغ عدد شركات الصناعات التحويلية المدرجة في سوق الأسهم المحلية 3608 شركة.

وأضافت الجمعية، أن شركات الصناعات التحويلية المذكورة شكّلت نحو 67% من جميع الشركات الـ5346 المدرجة في سوق الأسهم المحلية في البلاد بحلول نهاية العام الماضي.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية “فيتول” تشتري حصة مسيطرة بمصفاة“ساراس” من الملياردير موراتي جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

وبحسب الجمعية، كانت الأغلبية الواسعة من الشركات في الصين لشركات تُركز أعمالها بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية ونقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة.

ويوجد في البلاد أيضاً 2263، و2844، و239 شركة على التوالي مدرجة في بورصات شانغهاي وشنتشن وبكين.

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