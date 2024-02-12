ارتفاع طفيف لأسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقارات السكنية في السعودية بشكل طفيف خلال الربع الأخير من 2023، بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية بشكل طفيف أيضاً، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الصادرة اليوم الاثنين.
قالت الهيئة إن أسعار العقارات في القطاع السكني ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5% مع انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بالنسبة ذاتها، وأسعار المعارض التجارية 0.9%، بالتزامن مع استقرار أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية خلال تلك الفترة، وفق ما أعلنته الهيئة.
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وبالتالي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي تصدره هيئة الإحصاء بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2023، بينما بلغت نسبة الارتفاع على أساس فصلي 0.1% فقط، بحسب ما أظهرته البيانات.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107840208
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