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ارتفاع طفيف لأسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الرابع من 2023

2/12/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقارات السكنية في السعودية بشكل طفيف خلال الربع الأخير من 2023، بينما انخفضت أسعار العقارات التجارية بشكل طفيف أيضاً، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الصادرة اليوم الاثنين.

قالت الهيئة إن أسعار العقارات في القطاع السكني ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5% مع انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بالنسبة ذاتها، وأسعار المعارض التجارية 0.9%، بالتزامن مع استقرار أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية خلال تلك الفترة، وفق ما أعلنته الهيئة.

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وبالتالي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي تصدره هيئة الإحصاء بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2023، بينما بلغت نسبة الارتفاع على أساس فصلي 0.1% فقط، بحسب ما أظهرته البيانات.


المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107840208

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