أرباح إمباور السنوية تتراجع 4.7% لكنها فاقت توقعات المحللين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي“إمباور”، بنسبة 4.7% خلال 2023 بعد ارتفاع تكاليف المبيعات والتمويل، وفق إفصاح الشركة لسوق دبي المالي اليوم الإثنين. ومع ذلك، فاقت أرباح الشركة توقعات المحللين خلال تلك الفترة.

إيرادات الشركة وصلت إلى مستوى قياسي متجاوزة 3 مليارات درهم بنمو 8.5% عن العام السابق، مع زيادة المباني التي تزودها بخدمات التبريد بنسبة 4%.

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