أرباح إمباور السنوية تتراجع 4.7% لكنها فاقت توقعات المحللين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي“إمباور”، بنسبة 4.7% خلال 2023 بعد ارتفاع تكاليف المبيعات والتمويل، وفق إفصاح الشركة لسوق دبي المالي اليوم الإثنين. ومع ذلك، فاقت أرباح الشركة توقعات المحللين خلال تلك الفترة.
إيرادات الشركة وصلت إلى مستوى قياسي متجاوزة 3 مليارات درهم بنمو 8.5% عن العام السابق، مع زيادة المباني التي تزودها بخدمات التبريد بنسبة 4%.
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المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107840207
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