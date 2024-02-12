جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهدت“جوجل” الأمريكية باستثمار 25 مليون يورو (26.98 مليون دولار) لمساعدة الأوروبيين على تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات التي تستخدم التقنية الرائدة.
وقالت“جوجل” التابعة لمجموعة“ألفابت” في بيان اليوم الإثنين، إنها فتحت باب التقديم أمام المؤسسات الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية التي بإمكانها المساعدة في الوصول للأشخاص ممن يحتمل استفادتهم من التدريب على نحو كبير.
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وأوضحت“جوجل” أنها سوف تدير سلسلة من“أكاديميات النمو على حد وصفها، وذلك لدعم الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أعمالها، وأنها وسعّت دوراتها التدريبية المجانية عبر الإنترنت في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل 18 لغة أخرى.
وتشير نتائج الدراسات إلى أن فوائد الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة عدم المساواة الموجودة في الوقت الراهن، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي والتوظيف، بحسب“أدريان براون” المدير التنفيذي لمركز التأثير العام الذي يدير البرنامج غير الربحي بالتعاون مع“جوجل”.
وأضاف“براون” أن البرنامج الجديد سوف يساعد الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا على تطوير معارفهم ومهاراتهم وثقتهم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضمن“عدم تخلف أحد عن الركب”.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107840205
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