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جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا

2/12/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعهدت“جوجل” الأمريكية باستثمار 25 مليون يورو (26.98 مليون دولار) لمساعدة الأوروبيين على تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات التي تستخدم التقنية الرائدة.

وقالت“جوجل” التابعة لمجموعة“ألفابت” في بيان اليوم الإثنين، إنها فتحت باب التقديم أمام المؤسسات الاجتماعية، والمنظمات غير الربحية التي بإمكانها المساعدة في الوصول للأشخاص ممن يحتمل استفادتهم من التدريب على نحو كبير.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية “فيتول” تشتري حصة مسيطرة بمصفاة“ساراس” من الملياردير موراتي أرباح إمباور السنوية تتراجع 4.7% لكنها فاقت توقعات المحللين

وأوضحت“جوجل” أنها سوف تدير سلسلة من“أكاديميات النمو على حد وصفها، وذلك لدعم الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أعمالها، وأنها وسعّت دوراتها التدريبية المجانية عبر الإنترنت في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل 18 لغة أخرى.

وتشير نتائج الدراسات إلى أن فوائد الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة عدم المساواة الموجودة في الوقت الراهن، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي والتوظيف، بحسب“أدريان براون” المدير التنفيذي لمركز التأثير العام الذي يدير البرنامج غير الربحي بالتعاون مع“جوجل”.

وأضاف“براون” أن البرنامج الجديد سوف يساعد الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا على تطوير معارفهم ومهاراتهم وثقتهم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضمن“عدم تخلف أحد عن الركب”.


المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107840205

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