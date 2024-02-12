عمومية الإسكندرية للحاويات تُقر توزيع 2.4 جنيهًا للسهم

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 22.5 مليون دولار على المساهمين، بواقع 2.4 جنيهًا للسهم.

كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وتعيين أحمد إبراهيم المطوع رئيسًا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، وقيام أحمد بن عبدالفتاح بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واستمرار علاء محمد إبراهيم عضواً منتدباً تنفيذياً.

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فيما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المواد 7 و21 من النظام الأساسي للشركة.

وارتفعت أرباح شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، بنسبة 22% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 2.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 2.53 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل إيرادات 1.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكان قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، تدعيم المركز المالي للشركة من خلال زيادة رأس المصدر والمدفوع تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي في 30 يونيو 2023.

وتقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع.

وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 744.87 مليون جنيه، بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم، تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي.

واعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

كما تستهدف الإسكندرية لتداول الحاويات تحقيق إيرادات للنشاط الجاري قدره 5.24 مليار جنيه.

وتستهدف كذلك تنفيذ مشروعات استثمارية خلال العام المالي المقبل بنحو 224.02 مليون جنيه، على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 46.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 979.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 669.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 1.1 مليار جنيه، مقابل 851.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراءات توزيعات نقدية للمساهمين قدره 2.49 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 116.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 4.38 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 4.96 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.