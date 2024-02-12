عمومية الإسكندرية للحاويات تُقر توزيع 2.4 جنيهًا للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 22.5 مليون دولار على المساهمين، بواقع 2.4 جنيهًا للسهم.
كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وتعيين أحمد إبراهيم المطوع رئيسًا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، وقيام أحمد بن عبدالفتاح بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واستمرار علاء محمد إبراهيم عضواً منتدباً تنفيذياً.
موضوعات متعلقة
مبيعات العرب تدفع البورصة للتراجع 0.39% في أول ساعة “تنمية الصادرات” يتيح تملك غير المصريين للسهم في نظام البنك الجديد تنفيذ صفقة على أسهم“جدوى” بقيمة 105.2 مليون جنيه
فيما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المواد 7 و21 من النظام الأساسي للشركة.
وارتفعت أرباح شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، بنسبة 22% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 2.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 2.53 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل إيرادات 1.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكان قرر مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، تدعيم المركز المالي للشركة من خلال زيادة رأس المصدر والمدفوع تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي في 30 يونيو 2023.
وتقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع.
وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 744.87 مليون جنيه، بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم، تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي.
واعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما تستهدف الإسكندرية لتداول الحاويات تحقيق إيرادات للنشاط الجاري قدره 5.24 مليار جنيه.
وتستهدف كذلك تنفيذ مشروعات استثمارية خلال العام المالي المقبل بنحو 224.02 مليون جنيه، على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 46.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 979.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 669.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 1.1 مليار جنيه، مقابل 851.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراءات توزيعات نقدية للمساهمين قدره 2.49 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 116.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 4.38 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 4.96 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
MENAFN12022024000202011048ID1107840204