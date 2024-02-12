القابضة للمياه تنتهي من 84 مشروعًا بـ10.1 مليار جنيه في 2023-2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من 84 مشروعاً بإجمالي تكلفة 10.1 مليار جنيه بالعام المالى 2023-2024.

وترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مساء أمس، الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية المُجمعة وغير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة للعام المالى 2023-2024.

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وأكد الجزار، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الوضع الحالى لمنظومة مياه الشرب، والصرف الصحى، والمشروعات الجاري تنفيذها، وفى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات التوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بتكلفة 28.4 مليار جنيه (19.4 مليار جنيه مشروعات المرحلة الأولى بـ10 محافظات – 9 مليارات جنيه لتنفيذ الوصلات المنزلية بـ20 محافظة).

وأضاف أن إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للشركة تبلغ نحو 6.28 مليار جنيه، لبنود الإحلال والتجديد، والمشروعات الاستثمارية، والمد والتدعيم.

ولفت إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى 14 محافظة بإجمالى استثمارات 1.31 مليار يورو، و1.2 مليار دولار، و9.3 مليون فرنك سويسرى.