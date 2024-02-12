القابضة للمياه تنتهي من 84 مشروعًا بـ10.1 مليار جنيه في 2023-2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من 84 مشروعاً بإجمالي تكلفة 10.1 مليار جنيه بالعام المالى 2023-2024.
وترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مساء أمس، الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم اعتماد الموازنة التقديرية المُجمعة وغير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة للعام المالى 2023-2024.
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وأكد الجزار، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الوضع الحالى لمنظومة مياه الشرب، والصرف الصحى، والمشروعات الجاري تنفيذها، وفى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات التوعية بترشيد استهلاك المياه.
وأشار رئيس الشركة، إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بتكلفة 28.4 مليار جنيه (19.4 مليار جنيه مشروعات المرحلة الأولى بـ10 محافظات – 9 مليارات جنيه لتنفيذ الوصلات المنزلية بـ20 محافظة).
وأضاف أن إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للشركة تبلغ نحو 6.28 مليار جنيه، لبنود الإحلال والتجديد، والمشروعات الاستثمارية، والمد والتدعيم.
ولفت إلى تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون الدولى فى 14 محافظة بإجمالى استثمارات 1.31 مليار يورو، و1.2 مليار دولار، و9.3 مليون فرنك سويسرى.
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