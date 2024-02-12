اليوم.. نهاية حق توزيع 37.5 قرشًا لسهم المهندس للتأمين

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي بجلسة اليوم الإثنين، الحق في توزيع الكوبون النقدي بواقع 37.5 قرشًا لسهم لشركة المهندس للتأمين .

وتقرر توزيع كوبون المهندس للتأمين رقم (43) بواقع 0.375 جنيه للسهم الواحد على دفعتين، الأولى قيمتها 0.1666666666 جنيه ويتم صرفها اعتبارًا من 15 فبراير الجاري، والدفعة الثانية قيمتها 0.2083333334 جنيه ويتم صرفها إعتبارًا من 16 مايو المقبل.

موضوعاتمبيعات العرب تدفع البورصة للتراجع 0.39% في أول ساعة “تنمية الصادرات” يتيح تملك غير المصريين للسهم في نظام البنك الجديد تنفيذ صفقة على أسهم“جدوى” بقيمة 105.2 مليون جنيه

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين، توزيع 45 مليون جنيه على المساهمين تصرف على دفعتين، الأولى 20 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره 0.116 جنيه، على أن يصرف يوم 17 فبراير المقبل.

والدفعة الثانية بقيمة 25 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره 0.2 جنيه للسهم على أن يصرف يوم 17 مايو 2024.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2023.

كما قررت العمومية استخدام 50 مليون جنيه من أرباح العام والمرحلة في زيادة رأس المال.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، على أن تمول الزيادة من رصيد أرباح العام والمرحلة الظاهرة في قوائم يونيو 2023.

وسيتم توزيع أسهم الزيادة كأسهم مجانبية على المساهمين بواقع 0.1666 سهم مجاني.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المهندس للتأمين بشأن زيادة رأس المال من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.

واعتمدت الرقابة المالية تقرير الافصاح يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.

وأوضحت أن الزيادة سيتم تمويلها من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة من واقع حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

وارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل 64.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزاد اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول لتصل 93.8 مليون جنيه، مقابل 53.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأقساط وارتفاع صافي الدخل من الاستثمار.

وحققت شركة المهندس للتأمين محفظة أقساط بلغت 252 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 مقارنة مع 193.7 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى، بزيادة قيمتها 58.3 مليون جنيه ونمو تتجاوز نسبته 30%.

فى المقابل؛ سددت الشركة فاتورة تعويضات لعملائها بقيمة 87.7 مليون جنيه بانخفاض نسبته 0.1% مقابل التعويضات المسددة فى الربع الأول من العام المالى الماضى.