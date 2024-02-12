اليوم.. نهاية حق توزيع 37.5 قرشًا لسهم المهندس للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينتهي بجلسة اليوم الإثنين، الحق في توزيع الكوبون النقدي بواقع 37.5 قرشًا لسهم لشركة المهندس للتأمين .
وتقرر توزيع كوبون المهندس للتأمين رقم (43) بواقع 0.375 جنيه للسهم الواحد على دفعتين، الأولى قيمتها 0.1666666666 جنيه ويتم صرفها اعتبارًا من 15 فبراير الجاري، والدفعة الثانية قيمتها 0.2083333334 جنيه ويتم صرفها إعتبارًا من 16 مايو المقبل.
موضوعات متعلقة
مبيعات العرب تدفع البورصة للتراجع 0.39% في أول ساعة “تنمية الصادرات” يتيح تملك غير المصريين للسهم في نظام البنك الجديد تنفيذ صفقة على أسهم“جدوى” بقيمة 105.2 مليون جنيه
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين، توزيع 45 مليون جنيه على المساهمين تصرف على دفعتين، الأولى 20 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره 0.116 جنيه، على أن يصرف يوم 17 فبراير المقبل.
والدفعة الثانية بقيمة 25 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره 0.2 جنيه للسهم على أن يصرف يوم 17 مايو 2024.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2023.
كما قررت العمومية استخدام 50 مليون جنيه من أرباح العام والمرحلة في زيادة رأس المال.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، على أن تمول الزيادة من رصيد أرباح العام والمرحلة الظاهرة في قوائم يونيو 2023.
وسيتم توزيع أسهم الزيادة كأسهم مجانبية على المساهمين بواقع 0.1666 سهم مجاني.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المهندس للتأمين بشأن زيادة رأس المال من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.
واعتمدت الرقابة المالية تقرير الافصاح يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.
وأوضحت أن الزيادة سيتم تمويلها من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة من واقع حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل 64.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزاد اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول لتصل 93.8 مليون جنيه، مقابل 53.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأقساط وارتفاع صافي الدخل من الاستثمار.
وحققت شركة المهندس للتأمين محفظة أقساط بلغت 252 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 مقارنة مع 193.7 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى، بزيادة قيمتها 58.3 مليون جنيه ونمو تتجاوز نسبته 30%.
فى المقابل؛ سددت الشركة فاتورة تعويضات لعملائها بقيمة 87.7 مليون جنيه بانخفاض نسبته 0.1% مقابل التعويضات المسددة فى الربع الأول من العام المالى الماضى.
MENAFN12022024000202011048ID1107840202