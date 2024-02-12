التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال لتمويل إثابة العاملين

MENAFN - Al-Borsa News) قرر البنك“التجاري الدولي مصر”، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.19 مليار جنيه ليصبح 30.43 مليار جنيه، بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه بعدد أسهم 23.65 مليون سهم.

وأوضح البنك أن زيادة رأس المال لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2020 والتي تمثل الشريحة الخامسة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

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كما قرر مجلس إدارة البنك دعوة العمومية غير العادية للانعقاد يوم 25 مارس المقبل، للنظر في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك.

وذلك بخلاف الجزء المتبقي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية السابقة، ويجوز أن تحتوي شروط الاصدار على مايلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند الشريحة الثانية وفقًا للحاجة.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر ، بنسبة 83.42% العام الماضي، لتصل 29.7 مليار جنيه، مقارنة بربح 16.1 مليار جنيه خلال عام 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 52.9 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال 2022.

وارتفعت صافي أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 89% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة أكثر من 70%.

وكشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بنسبة 89% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، لتصل إلى 8.35 مليار جنيه، على خلفية الصعود القوي لصافي الدخل ليسجل 13.8 مليار جنيه، بزيادة 64% على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، عن ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 84% على أساس سنوي، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، مع صعود صافي الدخل ليسجل 39.3 مليار جنيه، بزيادة 70% على أساس سنوي.

وبنهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي محفظة قروض البنك 255 مليار جنيه، محققة نمواً نسبته 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، نمت الودائع بنسبة 26% لتصل إلى 666 مليار جنيه.

وكان أعلن البنك التجاري الدولي مصر، تعيين جاويد أحمد ميرزا في مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.

وسيقوم المجلس بإحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها بالتعديل الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع منعقد.

وبانضمام ميرزا للمجلس، يصبح تشكيله مكوناً من 11 عضوًا من بينهم 10 أعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم من المستقلين.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 81% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 14.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر ليصل 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.