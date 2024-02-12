التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال لتمويل إثابة العاملين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر البنك“التجاري الدولي مصر”، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.19 مليار جنيه ليصبح 30.43 مليار جنيه، بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه بعدد أسهم 23.65 مليون سهم.
وأوضح البنك أن زيادة رأس المال لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2020 والتي تمثل الشريحة الخامسة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.
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كما قرر مجلس إدارة البنك دعوة العمومية غير العادية للانعقاد يوم 25 مارس المقبل، للنظر في الموافقة على إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك.
وذلك بخلاف الجزء المتبقي من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية السابقة، ويجوز أن تحتوي شروط الاصدار على مايلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند الشريحة الثانية وفقًا للحاجة.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر ، بنسبة 83.42% العام الماضي، لتصل 29.7 مليار جنيه، مقارنة بربح 16.1 مليار جنيه خلال عام 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 52.9 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال 2022.
وارتفعت صافي أرباح البنك التجاري الدولي خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 89% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة أكثر من 70%.
وكشفت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بنسبة 89% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، لتصل إلى 8.35 مليار جنيه، على خلفية الصعود القوي لصافي الدخل ليسجل 13.8 مليار جنيه، بزيادة 64% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، عن ارتفاع صافي أرباح المصرف خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 بنسبة 84% على أساس سنوي، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، مع صعود صافي الدخل ليسجل 39.3 مليار جنيه، بزيادة 70% على أساس سنوي.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ إجمالي محفظة قروض البنك 255 مليار جنيه، محققة نمواً نسبته 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، نمت الودائع بنسبة 26% لتصل إلى 666 مليار جنيه.
وكان أعلن البنك التجاري الدولي مصر، تعيين جاويد أحمد ميرزا في مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك وفقًا لموافقة البنك المركزي المصري.
وسيقوم المجلس بإحاطة الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها بالتعديل الذي طرأ على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع منعقد.
وبانضمام ميرزا للمجلس، يصبح تشكيله مكوناً من 11 عضوًا من بينهم 10 أعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم من المستقلين.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 81% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 14.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 7.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر ليصل 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.
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