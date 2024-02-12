فيتول تشتري حصة مسيطرة بمصفاة ساراس من الملياردير موراتي

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت عائلة الملياردير الإيطالي ماسيمو موراتي على بيع حصة مسيطرة في شركة التكرير“ساراس” (Saras) إلى عملاقة تجارة السلع الأساسية“فيتول جروب”، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

حققت“فيتول” المملوكة للقطاع الخاص أرباحاً ضخمة على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ أطلقت جائحة كوفيد-19 ثم الغزو الروسي لأوكرانيا العنان لتقلبات هائلة في أسواق النفط والغاز والطاقة. ومع تلاشي تأثير تلك الصدمات في الوقت الحالي، انخرطت“فيتول” وغيرها من الشركات الكبرى في تجارة السلع في موجة شراء، متطلعين إلى تحقيق هوامش أكبر على المدى الطويل.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم آفاق السياسة النقدية جوجل تتعهد باستثمار قرابة 27 مليون دولار لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في أوروبا أرباح إمباور السنوية تتراجع 4.7% لكنها فاقت توقعات المحللين “فيتول” تتوسع في قطاع الطاقة

توصلت عائلة موراتي إلى اتفاق لبيع نحو 35% من أسهم“ساراس” بسعر 1.75 يورو للسهم، وفق بيان صادر عن العائلة. وقد يبيع أنجيلو موراتي، أحد أبناء أخ ماسيمو موراتي، نسبة 5% المتبقية لديه والمرتبطة بعقد تحوط (عبر شراء عقود خيارات بيع، وبيع عقود خيارات شراء).

أما“فيتول”، المعروفة بأنها أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، فتعتزم إطلاق عرض استحواذ على أسهم“ساراس” المتبقية. وذكرت“بلومبرغ نيوز” لأول مرة محادثات“فيتول” مع موراتي في السابع من فبراير الجاري.

ترغب“فيتول” في الاستحواذ على حصص بمصافي التكرير وشبكات الوقود بالتجزئة، فضلاً عن الاستثمار في أنشطة استكشاف واستخراج النفط والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

ومن شأن صفقة“ساراس” أن تمنح المجموعة العملاقة حصة في مصفاة تغذي سوق البحر المتوسط المربحة وخارجها. وعند اكتمال المشروع، سيكون لدى“فيتول” استثمارات في طاقة تكرير تزيد عن 800 ألف برميل يومياً.

وقال راسل هاردي، رئيس“فيتول” التنفيذي، إن“أعمال ساراس مكملة إلى حد بعيد للعمليات الأساسية لشركة فيتول”، مشيراً إلى أن المصفاة“أحد أصول الطاقة الأوروبية الرئيسية”.

الصفقة تنتظر موافقة السلطات

تمتلك عائلة موراتي 40% من أسهم“ساراس”، ما يمنحها سيطرة كبيرة على الشركة. أما ماسيمو موراتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمالك السابق لنادي إنتر ميلان لكرة القدم، فيملك 20%. ويحوز كل من ابني أخيه غابرييلي وأنجيلو موراتي 10% من خلال شركات قابضة.

من جانبه، صرح ماسيمو موراتي في بيان:“بعد 62 عاماً من تأسيس والدي لها، أعتقد أن أفضل ضمان للنجاح المستقبلي لمصفاة ساروتش هو التكامل مع كيان رائد في قطاع الطاقة العالمي، مثل (فيتول)”.

تدير شركة“ساراس”، التي أسستها العائلة في الستينيات، مصفاة“ساروتش” بطاقة 300 ألف برميل يومياً في جزيرة سردينيا. وتمتلك“ترافيغورا غروب” (Trafigura Group) لتجارة السلع الأولية نحو 9.6% من شركة التكرير بعدما باعت نحو 4% الشهر الماضي.

وتعتبر المصفاة متطورة نسبياً، كما أنها قادرة على إدخال تعديلات على الخامات التي تعالجها والوقود الذي تنتجه. وهي أكبر مصنع في موقع واحد في جنوب أوروبا، على الرغم من أن منشأة“إيساب” (ISAB) الإيطالية، التي تنقسم إلى قسمين شمالي وجنوبي، تصبح أكبر عند دمجها.

وجاء في بيان موراتي أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات التنظيمية بما في ذلك إجراءات“السلطة الذهبية” للحكومة الإيطالية. وتحد هذه الإجراءات أو تمنع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيطاليا أو المعاملات في الأصول الاستراتيجية الإيطالية.

“أصل عالي الجودة”

قالت الشركة في البيان:“تمثل هذه الصفقة فرصة لشركة (فيتول) للاستثمار في أصول عالية الجودة، ولكي تكون في وضع جيد يمكنها من تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية لإيطاليا وأوروبا”.

تحصل عائلة موراتي على المشورة المالية من“بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز” (BofA Securities) و”فور بارتنرز أدفايزوري” (Four Partners Advisory )، والقانونية من“لينكليترز” (Linklaters). أما“فيتول” فتتلقى المشورة المالية من“جيه بي مورجان”، والقانونية من“كيومنتي” (Chiomenti) و“ويل، غوتشال آند مانجز”“(Weil, Gotshal & Manges).





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