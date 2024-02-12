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رئيس الوزراء: مهتمون بتطوير التعاون مع صربيا في استيراد القمح

2/12/2024 4:19:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) “مدبولي” يبحث مع رئيسة وزراء صربيا سُبل تعزيز التعاون المشترك

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ترغب في تطوير التعاون مع صربيا في مجال استيراد القمح والحبوب، خاصة في ظل الجودة المعروف بها القمح الصربي ودراسة مدى إمكانية تطوير إطار مؤسسي للتعاون في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيرته الصربية آنا برنابيتش، على هامش فعاليات“القمة العالمية للحكومات” بدبي، اليوم، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

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وأكد رئيس الوزراء، تطلع الجانب المصري إلى تعزيز ودفع التعاون الاقتصادي وخاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد حرص الدولة المصرية على تشجيع ودعم القطاع الخاص، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع صربيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خاصة على ضوء الطفرة التكنولوجية التي حدثت في صربيا في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لاسيما في الخدمات الحكومية والإدارة العامة.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تجعل من مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

وفي الإطار نفسه، أعرب مدبولي عن تطلع الدولة المصرية إلى انفتاح السياحة الصربية على تدشين برامج سياحية جديدة إلى مصر وزيادة التبادل السياحي بين البلدين، كما تناول الإمكانات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فضلا عن وجود العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء صربيا، أهمية دور مصر المحوري في المنطقة لدعم الاستقرار الإقليمي، واستعداد صربيا لدعم مصر الكامل في هذا الصدد، معربة عن تقديرها لسير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في عدة مجالات، وكذا تأييدها أيضًا لتعاون الجانبين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية تصدير القمح لمصر.

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