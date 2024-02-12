رئيس الوزراء: مهتمون بتطوير التعاون مع صربيا في استيراد القمح

(MENAFN
- Al-Borsa News) “مدبولي” يبحث مع رئيسة وزراء صربيا سُبل تعزيز التعاون المشترك
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ترغب في تطوير التعاون مع صربيا في مجال استيراد القمح والحبوب، خاصة في ظل الجودة المعروف بها القمح الصربي ودراسة مدى إمكانية تطوير إطار مؤسسي للتعاون في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقائه مع نظيرته الصربية آنا برنابيتش، على هامش فعاليات“القمة العالمية للحكومات” بدبي، اليوم، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.
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وأكد رئيس الوزراء، تطلع الجانب المصري إلى تعزيز ودفع التعاون الاقتصادي وخاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد حرص الدولة المصرية على تشجيع ودعم القطاع الخاص، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع صربيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خاصة على ضوء الطفرة التكنولوجية التي حدثت في صربيا في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لاسيما في الخدمات الحكومية والإدارة العامة.
وأشار إلى جهود الدولة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تجعل من مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
وفي الإطار نفسه، أعرب مدبولي عن تطلع الدولة المصرية إلى انفتاح السياحة الصربية على تدشين برامج سياحية جديدة إلى مصر وزيادة التبادل السياحي بين البلدين، كما تناول الإمكانات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فضلا عن وجود العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية.
من جانبها، أكدت رئيسة وزراء صربيا، أهمية دور مصر المحوري في المنطقة لدعم الاستقرار الإقليمي، واستعداد صربيا لدعم مصر الكامل في هذا الصدد، معربة عن تقديرها لسير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في عدة مجالات، وكذا تأييدها أيضًا لتعاون الجانبين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية تصدير القمح لمصر.
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