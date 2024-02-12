تنفيذ صفقة على أسهم جدوى بقيمة 105.2 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية بقيمة 105.2 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الإثنين تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم جدوى للتنمية الصناعية لعدد 23.372 مليون سهم بقيمة 105.177 مليون جنيه.
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وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية، 3.46 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.03 مليار جنيه، مقارنة بربح 232.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.
وزادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 8.42 مليار جنيه، مقابل 5.47 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية 2.37 مرة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 562.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 166.6 مليون جنيه في نفس الفترة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 5.06 مليار جنيه، مقابل 3.36 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الأسبق.
وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية 4 مرات خلال الربع الأول من العام الماضي، لتصل 214.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 43.2 مليون جنيه في نفس الربع من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 2.85 مليار جنيه، مقابل 1.59 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الأسبق.
ووافقت الجمعية العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر 2022.
ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ”إثابة وتحفيز العاملين والمديرين”.
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