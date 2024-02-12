تنفيذ صفقة على أسهم جدوى بقيمة 105.2 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية بقيمة 105.2 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الإثنين تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم جدوى للتنمية الصناعية لعدد 23.372 مليون سهم بقيمة 105.177 مليون جنيه.

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وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية، 3.46 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.03 مليار جنيه، مقارنة بربح 232.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.

وزادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 8.42 مليار جنيه، مقابل 5.47 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية 2.37 مرة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 562.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 166.6 مليون جنيه في نفس الفترة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 5.06 مليار جنيه، مقابل 3.36 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الأسبق.

وتضاعفت أرباح شركة جدوى للتنمية الصناعية 4 مرات خلال الربع الأول من العام الماضي، لتصل 214.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 43.2 مليون جنيه في نفس الربع من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 2.85 مليار جنيه، مقابل 1.59 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الأسبق.

ووافقت الجمعية العادية لشركة جدوى للتنمية الصناعية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر 2022.

ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ”إثابة وتحفيز العاملين والمديرين”.